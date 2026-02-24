Dragoljub Kunarac izručen BiH, čeka ga novo suđenje za zločine u Foči

Dragoljub Kunarac, optužen za zločine u Foči, izručen je vlastima u Bosni i Hercegovini i za sutra mu je zakazano ročište u Sudu BiH, nakon što je odslužio kaznu od 28 godina za više silovanja 1992. koju je mu je izrekao Haški tribunal, potvrđeno je za Detektor.

Anja Loga, advokatica koja zastupa Kunarca, kaže da je on izdržao kaznu zatvora u Njemačkoj, odakle je danas stigao u BiH.

- Njega je preuzela sudska policija. Pošto je Sud BiH u februaru ove godine, nakon potvrđivanja optužnice, odredio pritvor, sutra će biti ročište na kojem će biti odlučeno da li će mu biti određen pritvor koji može trajati najduže tri godine - rekla je Loga za Detektor, prenosi Anadolu.

Prije sedam godina Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv Kunarca za zločin protiv čovječnosti na području Foče tokom 1992, a nedavno je zatraženo njegovo izručenje iz Njemačke gdje se nalazio na izdržavanju kazne zatvora od 28 godina po presudi Haškog tribunala.

- Tužilaštvo BiH je 13. oktobra 2025. godine putem Ministarstva pravde BiH uputilo zahtjev pravosudnim organima SR Njemačke za izručenje navedenog lica u BiH, radi vođenja postupka na temelju optužnice Tužiteljstva BiH - odgovoreno je ranije za Detektor iz ove institucije.

Optužnica

Prema optužnici, Kunarac je u svojstvu komandira specijalne jedinice Vojske Republike Srpske (VRS) zvane "Žaga", s drugim uniformisanim i naoružanim pripadnicima "Žagine" jedinice, 27. i 28. jula 1992. s područja sela i zaselaka Kobilja Ravan, Luke i Falovići - Podpeće, u okviru progona, učestvovao u ubistvima najmanje šest osoba te mučenju i nanošenju snažne fizičke i psihičke patnje zarobljenim civilima, kao i deportaciji civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti.

Prilikom napada na civile bošnjačke nacionalnosti, Kunarac se tereti i da je učestvovao u paljenju kuća i imovine. Ovu optužnicu Sud BiH je i potvrdio.

Kunarca je Haški tribunal 12. juna 2002. osudio na 28 godina zatvora za više silovanja te za porobljavanje dvije žene koje je potpuno lišio kontrole nad njihovim životima i prema njima postupao kao prema svom vlasništvu. U presudi njemu, Radomiru Kovaču i Zoranu Vukoviću 2001. je Haški tribunal prvi put utvrdio da silovanje predstavlja zločin protiv čovječnosti. Kunarac je prvi optuženi za silovanje i mučenje bosanskih muslimanki. Osim Kunarca, Kovač je u ovom predmetu osuđen na 20 godina, a Vuković na 12 godina zatvora.

Izdržavanje kazne

Na izdržavanje kazne prebačen je u Njemačku 12. decembra 2002, a u kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 4. marta 1998. godine. Kunarac je prvi optuženi za silovanje i mučenje bosanskih muslimanki koji se dobrovoljno predao u Hag.

On se dobrovoljno predao 4. marta 1998. francuskim vojnicima SFOR-a u Filipovićima nedaleko od Foče. Nakon toga je prebačen u Mostar, a istog dana predat u nadležnost Međunarodnog suda gdje je smješten u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).​​​​​​​