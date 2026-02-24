Ginkel se sastao s predstavnicima novog političkog bloka hrvatskih stranaka

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Džon Ginkel danas je održao sastanak s liderima pet hrvatskih stranaka – HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS – koje grade novi politički blok za zajednički nastup na predstojećim izborima.

U prostorijama HDZ-a 1990 Ginkel je razgovarao s predsjednikom stranke Ilijom Cvitanovićem, te liderima partnerskih stranaka Slavenom Ragužom (HRS), Ivanom Vukadinom (HNP), Ivom Tadićem (HDS) i Marijom Karamatićem (HSS).

- Sastanak je bio usmjeren na aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na izazove provedbe izbornog procesa i očuvanje stabilnosti političkog sustava. Poseban fokus bio je na strateškoj važnosti južne plinske interkonekcije, njezinom utjecaju na energetsku sigurnost regije i mogućnostima za daljnju suradnju u sektoru energije - naveli su iz HDZ-a 1990.

Predstavnici novog političkog bloka istakli su značaj zajedničkog djelovanja hrvatskih stranaka u BiH kako bi se osigurala zastupljenost hrvatskih interesa, očuvala politička stabilnost i unaprijedila saradnja s međunarodnim partnerima.

Sastanak je protekao u konstruktivnom duhu, uz otvorenu i konkretnu razmjenu stavova, a obje strane izrazile su spremnost za nastavak dijaloga i jačanje partnerskih odnosa između BiH i Sjedinjenih Američkih Država.