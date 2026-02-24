Dodik ismijavao Stanivukovića: "Sve što je izgovorio, bit će samo dodatak riznici izrečenih besmislica"

Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nije gradio institucije Republike Srpske i da ih on neće ni premještati.

– Ako su tačne izjave Draška Stanivukovića na koje mi novinari traže komentar, onda se on sve manje ponaša kao gradonačelnik, a sve više kao stečajni upravnik Banjaluke – napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

On je naveo da se Stanivuković potpuno pogubio i da više ne zna šta govori, a da raditi nikada nije ni znao.

– Jedan dan bi da raseljava Banjalučane iz centra grada, drugi dan bi da premješta institucije. Smetaju mu. Banja Luka bez naroda i republičkih institucija je Stanivukovićeva mjera. Institucije Republike Srpske on nije ni gradio, neće ih ni premještati – naglasio je Dodik.

Dodik je dodao da je teško razumjeti Stanivukovićev tok misli i kako je došao na ove ideje.

– To je isto kao da neko dođe na ideju da Bijelu kuću premjesti na periferiju Vašingtona ili Kremlj da premjesti sa Crvenog trga negdje u Podmoskovlje – naveo je Dodik.

On je dodao da se, na sreću, Stanivuković ništa ne pita.

– Sve što je izgovorio, bit će samo dodatak riznici izrečenih besmislica. Ništa više – istakao je Dodik.