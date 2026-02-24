Vijeće ministara BiH sutra o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Nacrt zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Tačke dnevnog reda

Predviđeno je i razmatranje Nacrta sporazuma o zajmu (Projekt poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom u Federaciji kao dio Investicijskog programa za gradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH), između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i čeličnih proizvoda, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o stavljanju neraspoređenih prihoda s računa UniCredit banke na raspolaganje Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

Predviđeno je i razmatranje: Informacije o zaključivanju sporazuma za Instrument za reforme i rast sa Evropskom komisijom; Informacije o stanju u sektoru turizma u Bosni i Hercegovini, kao i Izvještaja o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u nadzoru državne granice za 2025. godinu.

Sporazum s Turskom

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Nacrtu osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja izmjena i dopuna Vojno-finansijskog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske i Implementacijski protokol o finansijskoj pomoći između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske.

Kao posljednja tačka dnevnog reda, sa oznakom povjerljivo, trebao bi biti razmatran Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na plaću na osnovu posebnih uvjeta radnog mjesta za zaposlene u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.