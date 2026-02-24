Video / Vapaj farmera braće Smajić: Mlijeko ćemo morati bacati, izlazimo s traktorima na ulice

Nakon što su mljekare najavile Općoj poljoprivrednoj zadruzi “Ze – Vis” iz Zenice da će od 1. marta, a potom dodatno i u aprilu, smanjiti otkupne količine mlijeka od njih, što istovremeno znači limitiranje otkupa od kooperanta s područja Visokog, Zenice, Kaknja i Breze, farmeri sa zebnjom čekaju svaki novi dan.

Reporter "Avaza" bio je u posjeti farmi braće Smajić, Mirsada i Mehmeda u selu Kralupi kod Visokog. Dočekali su nas sa velikom zabrinutošću.

- Mi smo prošli mjesec proizveli 25 tona mlijeka. Sada ćemo za pola morati naći rješenje. Ne znam gdje da ga izvezemo, na put, da ga onako dijelimo narodu - govori Mehmed Smajić.

Kaže da ga ne interesira politika, neka problem riješi ko god može. Samo da se riješi. Jer, kako kaže, ovo je ogroman problem.

Mehmedov brat Mirsad nam otkriva da su u farmu, mehanizaciju, zemlju uložili preko 500 hiljada maraka.

- To je materijalno, a da ne govorim o zdravlju kompletne porodice. Svi smo uključeni u ovaj posao. I sada smo došli na 5 dana do svog kraja. Je li moguće da ćemo za 1. mart Dan nezavisnosti naše Bosne i Hercegovine mi stati, ugasiti se - govori Mirsad Smajić.

