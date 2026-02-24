Uk nakon tragedije i protesta mladih: "Ostavka nije politički igrokaz, već namjera da poslušam mlade ljude"

Rok za formiranje nove Vlade je teško odrediti, to će odrediti Skupština Kantona Sarajevo, kao i politički subjekti koji imaju političku odgovornost da preuzmu te procese.

Na današnjem Кolegiju Kantona Sarajevo zakazana je sjednica Skupštine KS za 6. mart, na kojoj će biti razmatrana ostavka Vlade Kantona Sarajevo, kazao je premijer u ostavci KS Nihad Uk.

- Ja se iskreno nadam da će biti nova Vlada, odnosno da će biti rekonstrukcija postojeće Vlade ili nove vlade, to je stvarno namjera kakvu sam donio prije nekih sedam dana kada sam podnio ostavku - poručio je Uk za BHRT.

U sazivu nove Vlade, potvrdio je Uk da neće biti, ali da se iz političkog života povlači do Opštih izbora u oktobru ove godine.

- Ovo nije bio neki politički igrokaz koji sam uradio, nego moja namjera da poslušam mlade osobe koje su pokazale interesovanje za ovu tragičnu situaciju koja se desila, pokazale su svoje nezadovoljstvo na sistem, i morao je neko da posluša te mlade osobe, tako sam ja to učinio - izjavio je Nihad Uk.

Što se tiče sigurnosti u Kantonu Sarajevo od 12. februara kada se desila tragična tramvajska nesreća u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić Erdoan Morankić, građani, najviše mladi, više puta su izašli na proteste, te poručili da žele sigurnost, odgovornost, smjene, istragu i novi prevoz.

- Često sam govorio o sigurnosti u Kantonu Sarajevo, subjektivni elemenat građana je onaj pravi koji pokazuje da li su sigurni ili nisu, posebno nakon tragedije koja je zadesila ne samo Sarajevo nego čitavu BiH, jako je glupo i nezahvalno govoriti o sigurnosti. Postoji statistički pokazatelj, postoji stvarna situacija, odnosno naš osjećaj prema problemu o sigurnosti, tako da činimo da sve bude u redu - kazao je premijer KS u ostavci.