Kovačević kritikovao Bećirovića: "Izručio si SNSD-u i HDZ-u poluge da rade protiv države a onda četiri godine kukao da je to nepravda"

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević kazao je da aktuelni član Predsjedništva BiH Denis Bećirović snosi odgovornost za nerad trenutnog saziva Vijeća ministara BiH.

- Imenovanjem predsjedavajuće Vijeća ministara, gdje je Bećirović zajedno sa članicom Predsjedništva BiH iz RS-a Željkom Cvijanović, preglasao Komšića i omogućio da se formira sadašnje Vijeće ministara. Zašto je to važno? Nije se ovo Vijeće ministara samo imenovalo, neko je za njega glasao, neko je u Zastupničkom domu PSBiH dao glasove da se ono formira, upravo ovakvo, trgujući pozicijama i smatrajući da će dovesti do boljeg stanja. Tu prije svega mislim na političku grupaciju zvanu Trojka - kazao je Kovačević.

"Izručio je poluge"

Kovačević je dodao da je ovo Vijeće ministara izručilo kompletan sigurnosno-obavještajni, finansijski i vanjskotrgovinski sektor osovini SNSD-HDZ.

- Nije se ova naša Bosna i Hercegovina sama zarobila, neko ju je zarobio a neko je u tom zarobljavanju bio veliki pomagač. Vidim da Bećirović ide okolo i kuka kako je problem Dodik, a ne spominje HDZ - i svi znamo zašto - a on svojim glasom omogućio kadrovima SNSD-a i HDZ-a da budu u Vijeću ministara. Dakle, izručiš sve poluge onima koji ti rade protiv države i onda mi četiri godine kasnije kukamo jedni drugima kako je to nepravda - kazao je Kovačević.

Osjećaj odgovornosti

Kovačević je postavio pitanje - ima li iko u Trojci osjećaj odgovornosti.

- Dvanaest stranaka se okupilo oko Bećirovića, koji je početni uzrok sadašnjeg Vijeća ministara. I sad se ja pitam: vidite šta je problem, ko uzrokuje te probleme i podržite opet one politike koji su kreatori ovog problema - kazao je.

Kovačević je kazao da Dodik troši desetine miliona dolara na lobiranje, a u slučaju da neko iz Sarajevo uloži novac u lobiranje “neki kadar iz Naše stranke bi pitao jeste li opravdali ta sredstva, a znate kako ide to s lobiranjem”.

Kovačević je kazao da “nikakve garancije ne postoje” i uporedio tu priču sa onom iz ljeta 1992. da će Šesta flota odmah intervenisati i zaustaviti agresiju za BiH.

Kovačević je kritikovao NES i SBiH, ističući da ove stranke svoje lokalne prioritete stavljaju iznad državnih interesa.