Mostar nizom događaja obilježava Dan nezavisnosti BiH

U organizaciji Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, uz saradnju kantonalnih i gradskih ustanova, od 25. februara do 1. marta 2026. godine bit će upriličen bogat program povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Obilježavanje započinje u srijedu, 25. februara u 13 sati promocijom 24. broja časopisa "Hercegovina", koja će biti održana u Spomen kući Džemala Bijedića. Organizatori su Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona, Muzej Hercegovine i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Dan kasnije, u četvrtak 26. februara, Narodna biblioteka Mostar organizuje promociju knjige "Od berlinske do dejtonske Bosne i Hercegovine: pravno-politički status Bošnjaka" autora prof. dr. Ajdina Huseinspahića. Promocija će biti održana u Klubu čitalaca Narodne biblioteke Mostar – Odjeljenje na Luci, s početkom u 21 sat.

Svečani program učenika osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona planiran je za petak, 27. februara u 13.30 sati, u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Centralni dio obilježavanja bit će održan u nedjelju, 1. marta 2026. godine. Program počinje u 9 sati na brdu Fortica, gdje će biti intonirana himna i podignuta zastava Bosne i Hercegovine.

Nakon toga planirane su posjete i polaganje cvijeća na Partizanskom spomen-groblju, spomen-obilježju u Liska haremu, kao i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992–1995. na Šehitlucima u Mostaru.

Svečana akademija povodom Dana nezavisnosti BiH bit će održana 1. marta u 21 sat u Narodnom pozorištu Mostar, u organizaciji predsjedavajućeg Skupštine HNK Džafera Alića i zamjenice predsjedavajućeg Vesne Saradžić.