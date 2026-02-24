Konaković govori i piše italijanski baš kao i Refko u seriji "Lud, zbunjen, normalan"

Zbog toga što je često uhvaćen u lažima i manipulacijama, kao na primjer kada je negirao svoju raniju izjavu da "smo Nenada Nešića provukli kroz iglene uši" pa optužio druge da su uz pomoć umjetne inteligencije kreirali video sadržaj na kojoj on daje tu izjavu, što je bezočna laž, ali i bezbroj drugih primjera, dobar dio javnosti lidera NiP-a Elmedina Konakovića odavno naziva "Dinokio" aludirajući na Pinokija, jednog od najpoznatijih likova u dječjoj književnosti, koji je postao metafora za nekoga ko puno laže, piše Slobodna Bosna .

Konaković, koji je ranije isticao kako znanje prikuplja na Wikipediji, odlučio je banalizirati i ismijati ovu poruku s protesta pripisujući je političkim oponentima i zamjerajući autoru da je netačno napisao ime "Dinoccio".

Zbog toga je na nedavnim studentskim protestima jedan od učesnika došao sa satiričnim posterom crtanog filma na kojem je umjesto originala iscrtan lik Elmedina Konakovića s porukom "Dinoccio - ko laže taj i krade".

- Može li neko javiti Seb, Fahri i Švrakićima da se ne piše Dinoccio nego Dinochio? Dinoccio se čita Dinočio. Ima li tamo iko ko govori ili piše neki strani jezik? - napisao je Konaković u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Valjda mu je Wikipedia u toj mjeri pomogla da prepozna kada nešto nije tačno, ali ga ipak nije naučila šta je ispravno.

Naime, ni "Dinochio" nije ispravno napisano ime već "Dinocchio" pa se s pravom treba zapitati ima li iko u NiP-u ili u njegovom kabinetu ministra vanjskih poslova sastavljenom od rodbine i prijatelja ko govori ili piše neki strani jezik?

Ovu blamažu koja podsjeća na Refku iz serije "Lud, zbunjen, normalan", Konaković je (djelomično) ispravio tek nakon što su mu pratitelji njegovog Facebook profila skrenuli pažnju da je i on napravio krupnu grešku. Koliko je prehrabri ministar nervozno reagirao svjedoči i činjenica da mu je ista greška u objavi na Facebooku ostala u drugoj rečenici - "Dinoccio se čita Dinočio".

Inače, Konaković je trenutno u Vašingtonu i umjesto da su mu u prvom planu državne brige, on po svome nastavlja da se drugima ukazuje po društvenim mrezama. Tako se i danas, po ko zna koji put, opet požalio, javljajući se na FB stranicu SBB-a, da ga Fahrudin Radončić drži blokiranim.