Izabrani da govore, plaćeni da šute: Šest narodnih poslanika se nikad nije javilo za riječ

Narodni poslanici aktuelnog saziva Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) izabrani su da bi štitili interese građana RS i govorili u ime njih, ali neki od njih to nisu ozbiljno shvatili, te su platu od čak 3.374 marke tri i po godine primali za šutnju, piše portal Capital.

Prema podacima Narodne skupštine šest narodnih poslanika progovorilo je samo kada su u Skupštini polagali zakletvu, dok u diskusijama uopšte nisu učestvovali, iako je većina njih u skupštinske klupe sjela još 2022. godine.

Predrag Nešić, poslanik Demokratskog narodnog saveza (DNS) i brat poznatijeg Nenada Nešića je putem kompenzacijskog mandata u Skupštinu ušao još 2022. godine, ali se do sada, prema zvaničnim podacima, nikad nije javio za riječ.

Nešić je profesionalni poslanik u NS RS, što znači da za svoj (ne) rad prima mjesečnu platu u iznosu od čak 3.374 KM.

Za riječ se nikad nije javio ni Radojica Vidović, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji je u Skupštinu takođe ušao 2022. godine i to putem regularnog mandata.

Vidović je takođe profesionalni poslanik, što znači da i on prima platu u iznosu od 3.374 marke.

Milan Dakić, bivši direktor Puteva Republike Srpske, takođe je profesionalni poslanik i prima istu platu kao i Vidović i Nešić, ali od 2022. godine, otkada sjedi u skupštinskim klupama, nije se javio za riječ.

Dakić je u Skupštinu ušao kao poslanik Demokratskog saveza DEMOS i to regularnim mandatom, da bi kasnije napustio ovu stranku i sada je samostalni poslanik.

Za riječ se nikada nije javila ni Nikolina Šljivić, koja je takođe samostalni poslanik, a pored toga obavlja i funkciju zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Šljivićeva je u Skupštinu takođe ušla još 2022. godine putem kompenzacijskog mandata i to kao poslanik DNS-a, da bi kasnije napustila ovu stranku i postala samostalni poslanik.

Šljivić, za razliku od muških kolega, nije profesionalni poslanik, te za šutnju prima naknadu u iznosu od 2.269 KM.

U Skupštini već gotovo godinu dana šuti i Miodrag Mišić, poslanik SNSD-a koji je mandat započeo 25. februara 2025. godine.

Mišić nije profesionalni poslanik, te za neučestvovanje u diskusijama kao i Šljivićeva, redovno prima naknadu.