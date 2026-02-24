Izabrani da govore, plaćeni da šute: Šest narodnih poslanika se nikad nije javilo za riječ

Narodni poslanici aktuelnog saziva Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) izabrani su da bi štitili interese građana RS i govorili u ime njih, ali neki od njih to nisu ozbiljno shvatili, te su platu od čak 3.374 marke tri i po godine primali za šutnju, piše portal Capital.
Prema podacima Narodne skupštine šest narodnih poslanika progovorilo je samo kada su u Skupštini polagali zakletvu, dok u diskusijama uopšte nisu učestvovali, iako je većina njih u skupštinske klupe sjela još 2022. godine.
Predrag Nešić, poslanik Demokratskog narodnog saveza (DNS) i brat poznatijeg Nenada Nešića je putem kompenzacijskog mandata u Skupštinu ušao još 2022. godine, ali se do sada, prema zvaničnim podacima, nikad nije javio za riječ.
Nešić je profesionalni poslanik u NS RS, što znači da za svoj (ne) rad prima mjesečnu platu u iznosu od čak 3.374 KM.
Za riječ se nikad nije javio ni Radojica Vidović, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji je u Skupštinu takođe ušao 2022. godine i to putem regularnog mandata.
Vidović je takođe profesionalni poslanik, što znači da i on prima platu u iznosu od 3.374 marke.
Milan Dakić, bivši direktor Puteva Republike Srpske, takođe je profesionalni poslanik i prima istu platu kao i Vidović i Nešić, ali od 2022. godine, otkada sjedi u skupštinskim klupama, nije se javio za riječ.
Dakić je u Skupštinu ušao kao poslanik Demokratskog saveza DEMOS i to regularnim mandatom, da bi kasnije napustio ovu stranku i sada je samostalni poslanik.
Za riječ se nikada nije javila ni Nikolina Šljivić, koja je takođe samostalni poslanik, a pored toga obavlja i funkciju zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Šljivićeva je u Skupštinu takođe ušla još 2022. godine putem kompenzacijskog mandata i to kao poslanik DNS-a, da bi kasnije napustila ovu stranku i postala samostalni poslanik.
Šljivić, za razliku od muških kolega, nije profesionalni poslanik, te za šutnju prima naknadu u iznosu od 2.269 KM.
U Skupštini već gotovo godinu dana šuti i Miodrag Mišić, poslanik SNSD-a koji je mandat započeo 25. februara 2025. godine.
Mišić nije profesionalni poslanik, te za neučestvovanje u diskusijama kao i Šljivićeva, redovno prima naknadu.
Pored nabrojanih poslanika, za riječ se nikad nije javila ni Sandra Erkić, mada je ona, doduše, u Skupštinu ušla tek sredinom oktobra 2025. godine.
Erkićeva također nije profesionalni poslanik.
Za riječ se javili jednom ili dva puta
Na spisku poslanika koji su se za riječ javili jednom ili dva puta nalazi se i aktuelna potpredsjednica NS RS Nina Bukejlović, koja je u Skupštinu ušla 2022. godine kao poslanik SNSD-a, regularnim mandatom.
Bukejlovićeva se takođe nalazi na spisku profesionalnih poslanika što znači da prima platu u iznosu od 3.374 KM.
Milan Milaković poslanik Socijalističke partije Srpske – Goran Selak se takođe za riječ javio jednom ili dva puta, a kao i Bukejlovićeva, profesionalni je poslanik.
Profesionalni poslanik je i Zoran Kokanović koji je u Skupštinu ušao 2022. godine i to kao kadar Socijalističke partije.
Iako je u skupštinskim klupama već gotovo tri i po godine Kokanović se za riječ javio jednom ili dva puta.
Siniša Mijatović je u Skupštinu takođe ušao 2022. godine kao poslanik DEMOS-a i to regularnim mandatom, takođe je profesionalni poslanik, ali gotovo nikad ne učestvuje u diskusijama.
Profesionalni poslanik i bivša ministarka Suzana Gašić takođe se za riječ javila jednom ili dva puta iako je u Skupštini već gotovo tri i po godine, a za to prima platu od 3.374 KM.
Za riječ su se jednom ili dva puta, kada je u pitanju aktuelni saziv javljali još i Milan Radović koji je poslanik bio gotovo godinu dana, kao i Aleksandar Subotić koji je u skupštinu ušao sredinom novembra 2022. kao poslanik SNSD-a, a napustio je 17. decembra 2024. godine.
Tamara Evđić je regularnim mandatom u Skupštinu ušla kao poslanik SDS-a u novembru 2022. godine, a napustila je krajem marta 2023. i u tom periodu se za riječ javila jednom ili dva puta.
Dragoslav Kabić je u NS RS bio nešto više od mjesec dana kao poslanik SNSD-a i u tom periodu se za riječ javio jednom ili dva puta.
Ko zarađuje najviše?
Pored plate od 3.374 KM koju primaju profesionalni poslanici, oni koji vrše funkcije predsjednika Kluba poslanika primaju na tu platu još i naknadu od 495 KM, dok poslanici koji su ujedno i zamjenici klubova dobijaju naknadu 330 maraka.
Poslanicima koji su predsjednici određenih radnih tijela plata se uvećava za 165 maraka.
Bobana Marelj, predsjednik Kluba poslanika NPS Darko Banjac – DNS Nenad Nešić profesionalni je poslanik, ali i predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu NS RS, što znači da za svoj rad mjesečno prima čak 4.034 marke.
Ognjen Bodiroga je profesionalni poslanik, ali i predsjednik Kluba poslanika SDS-a što znači da mjesečno za svoj rad prima 3.869 KM.
Mirjana Orašanin kao zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDS-a prima naknadu od 330 maraka, dok kao predsjednik Odbora za reviziju dobija 165 KM neto što znači da mjesečno prima takođe 3.869 maraka.
Isti ovaj iznos prima i Igor Crnadak kao predsjednik kluba poslanika PDP-a i profesionalni poslanik.
Iznos od 3.869 KM mjesečno primaju još i Spomenka Stevanović, predsjednica Kluba poslanika DEMOS-SPS, kao i Nebojša Vukanović, predsjednik Kluba poslanika „Za pravdu i red“.