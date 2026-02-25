Muriz Spahić za "Avaz" o izgradnji HE Buk Bijela: Goražde ostaje između nakovnja i dva čekića

Dok se pripreme izgradnje HE Buk Bijela ponovo intenziviraju, vlasti u FBiH se ne oglašavaju, iako bi izgradnja objekta visine 57 metara, s dužinom akumulacije od 11,5 kilometara i kapacitetom od 16 miliona kubnih metara vode, mogla predstavljati izuzetnu opasnost po gradove nizvodno, pa i BPK Goražde.

U pismu Vladi BPK na to su upozorili članovi Udruženja geografa u BiH, podsjećajući na velike poplave u Goraždu 2010. i 2014. godine, kada je došlo do naglog rasta vodostaja Drine nakon naglog ispuštanja vode iz postojeće akumulacije HE “Piva” na Mratinju u Crnoj Gori.

- Ove HE rade na principu vršnog rada, ispuštanjem voda bez obzira na to šta će biti nizvodno, a nizvodno je i Goražde. S obzirom na klimatske fluktuacije, kada se izlučuje iznenadna, ekstremna količina padavina, doći će do velikih problema u dolini Drine na području BPK. Možemo očekivati i gore epizode, jer će se ovdje, na plavnu visinu visokih voda 2010. i 2014. godine iz HE Piva, multiplicirati s visokim količinama vode iz Buk Bijele. Ako se ne uspostavi sistem koji u isto vrijeme ispušta velike količine vode iz akumulacije HE Višegrad, nizvodno od Goražda, onda će s vodama iz Pive i Buk Bijele doći do poplava u Goraždu. Dakle, Višegrad je nakovanj, s Buk Bijelom sada, umjesto jednog, imaš dva čekića, a Goražde je između – pojašnjava akademik Muriz Spahić, ekspert u oblastima geografije i hidrologije.