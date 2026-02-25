POSLJEDICE PO ORGANE

Nezdrav zrak u Sarajevu i Banjoj Luci, preporuka građanima da ne borave napolju

Mjerenje u 8 sati pokazalo je da je indeks kvaliteta zraka u Sarajevu 161, a u Banjoj Luci 152

Nezdrav zrak.

A. O.

25.2.2026

U Sarajevu i Banjoj Luci zrak je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na web stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8 sati pokazalo je da je indeks kvaliteta zraka u Sarajevu 161, a u Banjoj Luci 152.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Tuzli, Kaknju, Ilijašu, Tešnju, Visokom, Zenici, Doboju i Brodu vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta u Tuzli iznosi 146, Kaknju 132, Ilijašu 121, Tešnju i Visokom 114, Zenici 111, Doboju 110, a u Brodu 105.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.

