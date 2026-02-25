Komesar Uprave policije MUP-a KS Hajdarević: Vozač tramvaja nije imao alkohola u organizmu, na ispitivanju bio prisutan samo advokat

Glavna kantonalna tužiteljica Meliha Dugalija, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, generalni inspektor policije Fatmir Hajdarević danas su se obratili medijima povodom stravične tramvajske nesreće koja se dogodila prošle sedmice u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH.

Kako je izjavio Hajdarević, u četvrtak 12.02.2026. godine dogodila se saobraćajna nezgoda, te je od strane građana obaviješten Opeartivni centar MUP-a Kantona Sarajevo da se kod Zemaljskog muzeja dogodila tramvajska nesreća i da ima povrijeđenih lica. Odmah na lice mjesta su upućeni policijski službenici Policijske uprave Centar, Sektor uniformisane policije i Sektor kriminalističke policije.

- Izlaskom na lice mjesta, utvrđeno je da se na kolovozu raskrsnica ulice Prva transverzala Zmaja od Bosne dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao tramvaj, vlasništvo GRAS-a kojim je upravljao A.K. - kazao je komesar.

Smrtni ishod i povrijeđeni

Hajdarević je dodao da je u nesreći jedno lice smrtno stradalo, a da je četvero povrijeđenih. Istakao je da su dva lica zadobila teške tjelesne povrede i dva lake tjelesne.

- Smrtno je stradao pješak rođen 2003. godine iz Brčkog, čiju je smrt u 16:05 sati konstatovao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Teške tjelesne povrede, opasne po život zadobila je maloljetna učenica srednje škole, rođena 2009. godine, koja je zbrinuta u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš". Lake tjelesne povrede zadobilo je troje lica. Istražitelji o nezgodi odmah su obavijestili Kantonalno tužilaštvo, to jeste dežurne tužioce. Na lice mjesta saobraćajne nezgode pristupili su i angažovani su sudski vještak saobraćajne struke, dva vještaka mašinske struke i dva vještaka medicinske struke - kazao je Hajdarević.

Komesar je dodao da je tramvaj specijalnim vozilom prevezen u krug GRAS-a radi nastavka uviđajnih radnji naredni dan. Izvršena je policijska pratnja do remize.

- Vozač tramvaja je alkotestiran, kojom prilikom kod istog nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu - rekao je, između ostalog, Hajdarević.

Od vozača su uzeti uzorci krvi i urina.

Ispitivanje osumnjičenog

Dodao je da je 12.02.2026. u 19:20 sati policijski službenici za policijski službenici su po uputama dežurnog tužioca lišili slobode vozača tramvaja. On je 13.2.2026. ispitan u prisustvu svog branioca i ovlaštenih službenih lica.

- S obzirom da je bilo riječi o javnom prostoru, da je ovom ispitivanju prisustvovao neko neovlašteno lice, konkretno direktor GRAS-a, nedvosmisleno je utvrđeno da ispitivanju osumnjičenog izuzev njegovog branioca, niko osim službenih lica nije prisustvovao - kazao je Hajdarević.