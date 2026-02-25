Video / Dugalija: Svi snimci su izuzeti osim onog s Ambasade SAD, u toku je njihova analiza

Na press konferenciji glavna tužiteljica Tužilaštva KS Meliha Dugalija govorila je o onome što je urađeno nakon tramvajske nesreće u Sarajevu.
DETALJI ISTRAGE
Ministarstvo vanjskih poslova do sada nismo uključivali, kazala je
Na press konferenciji glavna tužiteljica Tužilaštva KS Meliha Dugalija govorila je o onome što je urađeno nakon tramvajske nesreće u Sarajevu.
Fokus je stavljen na provjere videonadzora iz kabine vozača, ali je utvrđeno da nema snimka.
- Videosnimci sa okolnih objekata su prikupljeni, u toku je prikupljanje snimanka sa Američke ambasade. U toku je provjera prijava vezana za GRAS o korištenju neispravnih vozila. Jedna anonimna krivična prijava vezana za servisiranje kočnica na tramvajima, proivremeno oduzeta dokumentacija koja se tiče ove javne nabavke i naređeno saslušanje svjedoka. Izvršit će se provjera svih ugovornih obaveza GRAS-a - kazala je.
Ona je kazala da su odmah nakon nesreće stupili u kontakt sa američkom administracijom, te da je procedura u toku.
- Ministarstvo vanjskih poslova do sada nismo uključivali, komuniciramo direktno ili putem zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć - kazala je.
Još uvijek nije došlo do proširenja istrage na druga fizička lica, ali je istraga usmjerena u više pravaca, te je izuzeta obimna dokumentacija i snimci sa videonadzora.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
TUŽNE VIJESTI