Video / Dugalija: Svi snimci su izuzeti osim onog s Ambasade SAD, u toku je njihova analiza

Na press konferenciji glavna tužiteljica Tužilaštva KS Meliha Dugalija govorila je o onome što je urađeno nakon tramvajske nesreće u Sarajevu.

Fokus je stavljen na provjere videonadzora iz kabine vozača, ali je utvrđeno da nema snimka. - Videosnimci sa okolnih objekata su prikupljeni, u toku je prikupljanje snimanka sa Američke ambasade. U toku je provjera prijava vezana za GRAS o korištenju neispravnih vozila. Jedna anonimna krivična prijava vezana za servisiranje kočnica na tramvajima, proivremeno oduzeta dokumentacija koja se tiče ove javne nabavke i naređeno saslušanje svjedoka. Izvršit će se provjera svih ugovornih obaveza GRAS-a - kazala je.