Dugalija o Konakovićevim navodima da je istraga Tužilaštva o tramvaju "prljava": Radimo neovisno i nepristrasno, takve izjave ne komentarišem

Urednik portala „Avaza“ Sedin Spahić na današnjoj konferenciji za medije o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Sarajevu 12.02.2026. godine, postavio je pitanje glavnoj kantonalnoj tužiteljici Melihi Dugalija.
PITANJE UREDNIKA "AVAZA"
Nije mi ni u skladu s kodeksom tužilačke etike, ni profesionalno da ja komentarišem takve izjave
Meliha Dugalija. Avaz
Pitao je tužiteljicu, koliko otežava rad na istrazi kada najviši državni zvaničnici izjave "Njihova prljava istraga i u ovom slučaju doprinijela je da ljudi još više sumnjanju u regularnost cijelog procesa. Ja nemam povjerenje u takva poluprivatizirana, polupolitička tužilaštva."
Podsjećamo, ovu izjavu je dao predsjednik NiP-a i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković u Banjoj Luci, nakon što je danima šutio o nesreći.
- U nekim svojim ranijim obraćanjima javnosti, zaista sam naglašavala nekako da nije mi ni u skladu s kodeksom tužilačke etike, ni profesionalno da ja komentarišem takve izjave. Ono što je bitno tu da mi radimo neovisno svoj posao, nepristrasno. Istovremeno smo svjesni kritike javnosti i mora postojati, pored institucionalnih nadzora od strane Federalnog tužilaštva, VSTV-a, svako u okviru svojih nadležnosti, mora postojati neki, kako bih rekla javni nadzor nad radom Tužilaštva i svaka konstruktivna kritika ili informacija iz medija koja treba da se odradi i da bude predmetom rada našeg Tužilaštva, to ćemo mi uraditi i naravno odgovoriti na to. Na ovakve navode zaista nemam komentara - istakla je.
- Ne znam šta bih tu komentarisala s aspekta rada jedne institucije, na takve navode. Ono što sam isto htjela da vam kažem, ako ste pažljivo pratili moje izlaganje, medijsko izvještavanje u pogledu magnetnih kočnica, u pogledu nekih marketinških ugovora vezano za reklame na tim tramvajima, sve ono što smo mi i u medijima evidentirali kao informaciju koja je značajna da mi usmjerimo svoje radnje na provjeru tih informacija, mi smo to prihvatili. Nije bilo rijetkost da ovo Tužilaštvo, odnosno ja kao glavna tužiteljica formiram predmete, na osnovu informacija iz medija i rezultata istraživačkog rada i određenih podataka koji su od značaja za Kanton Sarajevo i u okviru naših nadležnosti. Tako da opet vam kažem za svaki oblik konstruktivne kritike i svaku informaciju u javnosti koja se može pokazati korisnom, ne samo u ovom predmetu, nego i u drugim predmetima našeg Tužilaštva, svakako da ćemo mi postupati u okviru svojih ovlaštenja – rekla je Dugalija.
