Dugalija o Konakovićevim navodima da je istraga Tužilaštva o tramvaju "prljava": Radimo neovisno i nepristrasno, takve izjave ne komentarišem

Urednik portala „Avaza“ Sedin Spahić na današnjoj konferenciji za medije o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Sarajevu 12.02.2026. godine, postavio je pitanje glavnoj kantonalnoj tužiteljici Melihi Dugalija.

Pitao je tužiteljicu, koliko otežava rad na istrazi kada najviši državni zvaničnici izjave "Njihova prljava istraga i u ovom slučaju doprinijela je da ljudi još više sumnjanju u regularnost cijelog procesa. Ja nemam povjerenje u takva poluprivatizirana, polupolitička tužilaštva."

Podsjećamo, ovu izjavu je dao predsjednik NiP-a i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković u Banjoj Luci, nakon što je danima šutio o nesreći.

- U nekim svojim ranijim obraćanjima javnosti, zaista sam naglašavala nekako da nije mi ni u skladu s kodeksom tužilačke etike, ni profesionalno da ja komentarišem takve izjave. Ono što je bitno tu da mi radimo neovisno svoj posao, nepristrasno. Istovremeno smo svjesni kritike javnosti i mora postojati, pored institucionalnih nadzora od strane Federalnog tužilaštva, VSTV-a, svako u okviru svojih nadležnosti, mora postojati neki, kako bih rekla javni nadzor nad radom Tužilaštva i svaka konstruktivna kritika ili informacija iz medija koja treba da se odradi i da bude predmetom rada našeg Tužilaštva, to ćemo mi uraditi i naravno odgovoriti na to. Na ovakve navode zaista nemam komentara - istakla je.