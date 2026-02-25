Louis J. Crishock razgovarao sa Radončićem na temu "Srpske kuće" u Distriktu i koracima koje supervizor već duže vrijeme poduzima

O aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Distriktu Brčko, kao i drugim važnim temama, razgovarali su danas Supervizor za Distrikt Brčko i prvi zamjenik Visokog predstavnika Louis J. Crishock i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

Kao što je poznato, na minulim lokalnim izborima SBB je imao veoma dobar rezultat, odnosno drugu poziciju u probosanskom bloku stranaka, i sada je važan faktor u Skupštini Distrikta.

Također, bilo je riječi i o kupovini zgrade u Brčko Distriktu, koju je uradio Ugostiteljski servis Vlade RS-a i višemjesečnim koracima koje po tom kontraverznom pitanju poduzima supervizor. Ocijenjeno je da naziv objekta „Srpska kuća“ ne ide u prilog podršci funkcioniranja institucija Distrikta, na što je supervizor Louis J. Crishock, prije nekoliko mjeseci blagovremeno upozorio vlasti Republike Srpske i sve relevantne faktore i po tom pitanju je i dalje vrlo aktivan u sladu sa svojim kompetencijama.

Razgovor je održan u prostorijama OHR-a - saopćeno je iz SBB-a - Fahrudin Radončić.