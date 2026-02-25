Igor Crnadak za "Avaz": Dodiku salijevali stravu nakon poruke SAD

Evropski put BiH je zaustavljen, usvajanje zakona blokirano, država pred uvrštavanjem na sivu listu MONEYVAL-a, uposlenici državnih institucija na rubu protesta, dok se aktuelne vlasti sedam i po mjeseci prije izbora bave izbornim koalicijama i pokušavaju odbraniti loše rezultate. Zastupnik u NSRS i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak, kaže da „ova vlast ne može proizvesti ništa drugo nego blokade i krize“ i da od njih ništa ne treba očekivati.

- Oni foliraju da su, kao, evropski orijentisani, a zapravo sve čine da nikad ne dođemo u EU, jer znaju šta su radili i kakve su kazne za to u sređenim zemljama. Pogledajte samo SNSD u RS, oni već više od deset godina vode otvorenu antizapadnu i antievropsku kampanju i čine sve da slome želju građana da konačno žive u normalnoj i sređenoj državi. I dalje smatram da je ekspresan ulazak u EU, s ograničenim statusom i bez prava na veto u prvoj fazi, odlično rješenje i za EU i za zemlje kandidate – kaže Crnadak za „Avaz“.

Betoniranje statusa

Dodaje kako bi to za RS značilo „betoniranje“ dejtonskog statusa za sva vremena, omogućilo trenutni pristup jedinstvenom evropskom tržištu, kretanje preko granica bez zadržavanja i pristup milijardama fondova za nove investicije i infrastrukturu i da „ko takve stvari ne podržava, ne misli dobro svom narodu“.

Iste prijetnje cijepanjem države ponovo stižu iz SNSD-a. Crnadak tvrdi da je Dejtonski sporazum neupitan i da ga niko od međunarodnih „igrača“ ne dovodi u pitanje.

- Dodik i SNSD su samo „tigrovi od papira“. Oni ne znaju ništa drugo raditi, nego dizati galamu i uznemiravati građane, da bi ispali bitni. Zato se malo primire i onda opet nastave po starom. U dubini duše oni su velike kukavice, srce im je u petama. Nakon poruke, koju je Željka Cvijanović donijela Dodiku iz Minhena, od delegacije SAD, morali su mu salijevati stravu. Ako nije tako, neka me demantuju. Hajde junaci, dajte novi Ustav RS, dajte neki referendum, dajte u NSRS zakone da zabranite SIPA-u i Tužilaštvo BiH, dajte Agenciju za lijekove RS, neko okupljanje na međuentitetskoj liniji ... – naglašava Crnadak.

Opozicione stranke u RS očekuju brz dogovor o zajedničkim kandidatima pred oktobarske izbore. Crnatka smatraju predstavnikom većinskog PDP-a, ali u predsjednika stranke Draška Stanivukovića sumnjaju zbog njegovog koketiranja s vlašću.

Zajednički kandidati

- Najveći dio članstva i glasača PDP-a su pouzdani dio velikog tima za promjene, za stvarno demontiranje režima. Zato se ponosno i bez zadrške borim da PDP ne bude likvidiran, da se ne desi da ga nema na glasačkim listićima u oktobru. Svakome je vidljivo, nakon svega što se dešavalo u prethodna tri mjeseca, da su Pokret i PDP dvije strukture koje su udaljene jedna od druge svjetlosnu godinu, i kadrovski i politički. Zato je najpoštenije da Pokret radi kako su planirali, ali da ne sprečavaju PDP, s hiljadama svojih vjernih i iskrenih pristalica, da nastavi putem koji smo, s Mladenom Ivanićem, započeli prije 26 godina – dodaje Crnadak.

Zaključuje da je jedini način da opozicija u RS dobije šansu da „sa svojim zakonima i rješenjima počne da dovodi društvo u red, jača institucije i otvara RS prema svijetu“, da ima dva zajednička kandidata za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH, koje će podržati sve opozicione liste.

- Mislim da smo veoma kompaktni, da je blok čvršći mnogo više nego što djeluje na prvi pogled, ali neka vrijeme pokaže da li će i ko unutar opozicije pokušati to da poremeti – konstatuje potpredsjednik PDP-a.

Kontrola izbora

Nikada kao na posljednjim vanrednim predsjedničkim izborima nije bilo vidljivo koliko su nove izborne tehnologije neophodne ovoj zemlji. Zastrašujuće je s kolikom energijom i predanošću SNSD i partneri čine sve da uvođenje novih tehnologija ne uspije, kako bi se njihova primjena prolongirala.

Ali, baš zbog nevjerovatnih prevara i krađe identiteta i glasova u novembru i februaru teret je ogroman na svima i ne smijem ni zamisliti kako bi izgledali sljedeći izbori bez biometrijske kontrole identiteta birača i skeniranja listića – kaže Igor Crnadak.