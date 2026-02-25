Ginkel s dopredsjednikom Kraljevićem i ministricom Katić o jačanju odnosa i ulaganja

Otpravnik poslova u Ambasadi SAD John Ginkel sastao se s dopredsjednikom Vlade Federacije BiH i ministrom financija Tonijem Kraljevićem i ministricom prometa i komunikacija Federacije BiH Andrijanom Katić.

Kako je saopćeno iz Ambasade SAD na sastanku se razgovaralo o mogućnostima za jačanje trgovinskih odnosa i ulaganja te produbljivanje američko-bosanskohercegovačkih poslovnih veza.

- Sjedinjene Države ostaju posvećene saradnji s BiH kako bi zemlja ostala atraktivan i pouzdan partner za američke kompanije - navedeno je u saopćenju.