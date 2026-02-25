Sastanak predstavnika FUZIP-a i Ureda za veterinarstvo o pripremama za provjeru izvoza mesa u EU

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) i Ureda za veterinarstvo BiH održali su sastanak u Sarajevu posvećen pripremama za posjetu inspektora Generalnog direktorata za zdravlje i sigurnost hrane pri Evropskoj komisiji (DG SANTE -Directorate-General for Health and Food Safety), koji će provjeravati sistem službenih kontrola u objektima odobrenim za izvoz crvenog mesa u EU, kao i drugim temama iz oblasti veterinarstva.

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Ivana Prvulović i glavna federalna veterinarska inspektorica Vasvija Zubčević Kobilić sastanak su održale u utorak u Uredu za veterinarstvo BiH sa direktorom Ureda Sašom Boškovićem, šefom Odjeljenja za unutrašnju inspekciju Farukom Mulabdićem i šefom Odjeljenja za sigurnost hrane i odobravanje objekata Željkom Kovačem.

Sigurnost hrane i konkurentnost

Prvulović je rekla da sigurnost hrane životinjskog porijekla i jačanje konkurentnosti domaćih privrednih subjekata zahtijevaju visok stepen saradnje, komunikacije i koordinacije svih nadležnih institucija.

- U tom smislu, Federalna uprava za inspekcijske poslove kroz razgovore s nadležnim ministarstvima, inspekcijskim organima i drugim državnim institucijama nastoji uspostaviti brzu i efikasnu razmjenu informacija te pravovremeno i koordinirano djelovanje. Na taj način se osigurava veći stepen usklađenosti kao preduslova za pozicioniranje bh.proizvoda na evropsko i svjetsko tržište - dodala je Prvulović.

Usklađivanje zakonodavstva

Bošković je pozdravio inicijativu i napore FUZIP-a na unapređenju saradnje i koordinacije te ukupnog stanja u oblasti veterinarstva.

- Ishodovanje odobrenja za izvoz crvenog mesa u EU će biti ogroman podstrek veterinarskom sistemu i stočarstvu u BiH. Komunikacija i koordinacija svih nadležnih institucija u lancu kontrole proizvodnih procesa su od izuzetnog značaja, jer EU želi garanciju da hrana koja se plasira na njihovo tržište ispunjava zdravstvene norme i da kupci jedu zdravstveno ispravne proizvode. Ako uspijemo ishodovati taj status, zaokružićemo kompletan izvozni proces i dokazati da BiH može ravnopravno učestvovati na tržištu EU - izjavio je Bošković.

Razgovarano je i o potrebi izmjene i usklađivanja zakonodavnog okvira u oblasti veterinarstva, te dogovorene dalje aktivnosti na uređenju veterinarskog servisa, s fokusom na obilježavanja životinja, suzbijanja zaraznih bolesti životinja, kontrolu farmi i podršku domaćoj proizvodnji, saopćeno je iz FUZIP-a.