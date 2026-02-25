Na Banjalučkoj berzi upisane obveznice Opštine Kneževo u vrijednosti 10 miliona KM

Na Banjalučkoj berzi na današnjem trgovanju ostvaren je promet od 10.038.573,10 KM, kroz 11 transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 835,38 poena.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 20.000 KM, po prosječnoj cijeni od jedne KM po akciji.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 18.573,10 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 19, u vrijednosti 18.573,10 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

U javnoj ponudi obveznica Opština Kneževo - javna ponuda obveznica danas je upisano 10.000 obveznica u vrijednosti 10.000.000 KM.