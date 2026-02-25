Vlada Kantona Sarajevo podržala opremanje konzervatorske radionice Memorijalnog centra Srebrenica

Vlada KS ulaže u konzervatorsku radionicu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida

25.2.2026

Vlada Kantona Sarajevo, kroz rad Ureda Vlade KS za Srebrenicu, izdvojila je 50.000 KM za nabavku specijalizirane opreme za konzervaciju u depou Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari, čime se jačaju kapaciteti za dugoročno i stručno očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici.

Savremeni depo

Riječ je o ulaganju u konzervatorsku radionicu u novoizgrađenom, savremenom depou Memorijalnog centra, jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, namijenjenom čuvanju izuzetno osjetljive građe – odjeće i ličnih predmeta žrtava genocida, bioloških ostataka i druge dokumentarne građe prikupljene iz masovnih grobnica ekshumiranih tokom proteklih trideset godina, saopštila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

Predmeti koji se čuvaju u depou nose neprocjenjivu ljudsku, historijsku i dokaznu vrijednost. Oni su tihi, ali snažni svjedoci genocida i ključni resurs za naučna istraživanja, sudske procese, edukaciju i borbu protiv negiranja genocida.

Uprkos savremenim uslovima čuvanja, bez adekvatne konzervatorske opreme postoji rizik od njihovog daljnjeg propadanja, posebno imajući u vidu da ova građa nikada ranije nije bila predmet sistematske, čak ni preventivne zaštite.

Podrška institucija

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk naglasio je da je podrška opremanju konzervatorske radionice ulaganje u očuvanje istine i dostojanstva žrtava.

- Naša je zajednička dužnost i trajna odgovornost da nikada ne zaboravimo Srebrenicu – jedno od najmračnijih poglavlja u novijoj evropskoj historiji. Ovo nije pitanje procedura ili administracije, već našeg odnosa prema istini, sjećanju i ljudskom dostojanstvu. Predmeti koji se čuvaju u Memorijalnom centru govore glasom onih koji ga više nemaju, i naš je zadatak da ih zaštitimo stručno, dostojanstveno i odgovorno. Tragedija Srebrenice ostavila je dubok trag ne samo na preživjele, već na cijelo društvo, i sve što činimo mora biti usmjereno ka tome da se ovakvi zločini nikada više ne ponove, ni ovdje, ni bilo gdje- izjavio je Uk.

Savremeni depo može u potpunosti ispuniti svoju svrhu samo uz adekvatno opremljenu konzervatorsku radionicu, istaknuli su iz Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.

Stručno očuvanje

Građa koja se čuva u Memorijalnom centru ima izuzetnu ljudsku, historijsku i dokaznu vrijednost. Bez odgovarajuće konzervatorske opreme, rizik od njenog propadanja i dalje postoji. Ova podrška omogućava da započnemo proces primarne konzervacije bez daljeg odlaganja i da zaštitu ove građe podignemo na profesionalni nivo - naglašeno je iz Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari .

Šef Ureda Vlade KS za Srebrenicu Mirza Ibrahimović podsjetio je da je osnivanjem Ureda omogućena kontinuirana i sistemska podrška projektima od posebnog značaja za Srebrenicu.

- Konzervatorska radionica je primjer kako institucionalna podrška Kantona Sarajevo prelazi iz deklarativne u konkretnu i mjerljivu. Naš cilj je da Memorijalni centar ima stabilnog partnera u zaštiti memorijalnog naslijeđa i očuvanju kulture sjećanja - kazao je Ibrahimović.

Kontinuirana pažnja

Ulaganjem u konzervatorsku opremu jačaju se institucionalni kapaciteti Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, smanjuje zavisnost od skupih vanjskih usluga i stvara održiv sistem zaštite najosjetljivije građe u Bosni i Hercegovini, s potencijalom da posluži kao primjer i izvan granica zemlje.

Podsjećamo da je podrška opremanju konzervatorske radionice dio šireg i kontinuiranog angažmana Kantona Sarajevo prema Srebrenici, koji uključuje donošenje Zakona o posebnim programima, osnivanje Ureda Vlade KS za Srebrenicu, garantovanu institucionalnu podršku Memorijalnom centru, kao i osiguravanje sredstava za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici, saopšteno je.

# VLADA KS
# SREBRENICA
# MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI - SREBRENICA
