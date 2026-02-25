Komisija za borbu protiv korupcije pokreće javno saslušanje o aferama u UIO BiH: Na red dolaze direktori i tužioci

Sindikat problematizira i, kako navode, izostanak adekvatnog postupanja Tužilaštva BiH i drugih nadležnih organa

M. P.

25.2.2026

Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kojom predsjedava Branislav Borenović, usvojila je odluku o održavanju javnog saslušanja u vezi s navodnim koruptivnim radnjama u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Saslušanje je zakazano u dva termina – 10. i 17. marta.

Komisija je odluku donijela nakon što je Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika UIO BiH uputio zvaničan zahtjev za javno saslušanje, pozivajući se na navodne nepravilnosti u radu Uprave, s posebnim osvrtom na slučaj "Pandora".

Prvi dio javnog saslušanja planiran je za 10. mart, kada bi pred članovima Komisije trebali govoriti predstavnici Sindikata. Drugi dio zakazan je za 17. mart, a na njega će biti pozvani rukovodstvo UIO BiH, uključujući sadašnjeg i bivšeg direktora. Također će biti zatraženo prisustvo rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

U zahtjevu Sindikata navodi se da je akcija "Pandora", pokrenuta 2014. godine, prema njihovom stavu "odlično započela, a neslavno završila", te da je propala zbog koruptivnih radnji i trgovine utjecajem. Tvrde da su pojedini akteri tog slučaja i dalje zaposleni u UIO BiH, da su čak napredovali, te da protiv nekih od njih nisu okončani disciplinski ni krivični postupci.

Sindikat problematizira i, kako navode, izostanak adekvatnog postupanja Tužilaštva BiH i drugih nadležnih organa, uključujući neizricanje suspenzija i disciplinskih mjera protiv osumnjičenih službenika. U dokumentu se ističe da su nadležne institucije, prema njihovom mišljenju, bile dužne postupati u skladu sa zakonskim propisima i svojim nadležnostima, ali da to nije učinjeno.

Također se navodi da su dopisi upućivani Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i Uredu disciplinskog tužioca, ali da, prema tvrdnjama Sindikata, nije bilo odgovarajuće reakcije. Spominju se i konkretni krivični predmeti te imena pojedinih službenika, uz tvrdnju da su određeni postupci obustavljeni ili da nisu rezultirali pravosnažnim presudama.

Iz Sindikata poručuju da je riječ o pitanju od šireg javnog interesa, jer se, kako navode, radi o zaštiti budžeta Bosne i Hercegovine, domaće proizvodnje i radnih mjesta. Očekuju da javno saslušanje rasvijetli navode o nepravilnostima i utvrdi eventualnu odgovornost nadležnih.

Predstojeće sjednice Komisije trebale bi dati jasniju sliku o tome kako su nadležne institucije postupale u vezi sa slučajem "Pandora" i drugim navodima o korupciji u UIO BiH.

Komisiju za borbu protiv korupcije BiH pored predsjedavajućeg Branislava Borenovića čine još prvi zamjenik predsjedavajućeg Predrag Kožul, druga zamjenica predsjedavajućeg Emina Salkičević - Dizdarević te članovi Zlatan Begić, Jasmin Emrić, Nenad Grković, Safet Kešo, Milorad Kojić i Nermin Mandra.

# PANDORA
# UIO BIH
# KORUPCIJA
