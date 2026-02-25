Muftija bihaćki hafiz Mehmed ef. Kudić za "Avaz": Narod se buni kad nema društvene pravde

Teško je pronaći bilo šta što tako snažno i duboko utječe na čovjeka kao ramazan, kazao je za „Avaz“ bihaćki muftija Mehmed ef. Kudić, naglašavajući da mubarek mjesec uvijek pronađe put do srca vjernika. Utjecaj ramazana osjećamo na dvije razine, kao propisanu obavezu i odgovornost, ali ga prepoznajemo i kao dar i priliku za ličnu i kolektivnu obnovu.

- Na području Muftijstva bihaćkog i naše Bosanske krajine prve dane ramazana dočekali smo u ozračju iskrene želje da ispunimo svoje ibadetske obaveze na najbolji način i nade da će nam se ostvariti suštinska misija ramazana – da unese promjenu u naše živote, da nas popravi i približi jedne drugima. Već u prvim danima vidljivo je da su naši džemati ispunjeni, da su ljudi, uprkos postu, dodatno aktivni kako u ličnom duhovnom uzdizanju, tako i u porodičnim okupljanjima i društveno korisnim aktivnostima – kaže Kudić.

Briga za ljude

Pojačana je i briga za ljude kojima je potrebna pomoć, dodaje muftija Kudić, koji cijeni da, prema načinu na koji smo zakoračili u blagoslovljeni mjesec, takva svijest jača.

- Ramazan mijenja pojedinca, a promijenjeni pojedinci grade snažniju i svjesniju zajednicu - ističe.

Muslimani u cijelom svijetu ramazan su dočekali u eri novih podjela i ratova, kada se borba za mir, pravdu i dobro čini težom nego ranije. Kudić podsjeća da su ljudi u suštini, dobri, a da je njihova sklonost prema dobru ili zlu rezultat brojnih faktora koji su oblikovali njegovu ličnost, od porodičnog odgoja, društvenog okruženja, do vrijednosti koje je usvajao kroz život.

- Kad primijetimo određene anomalije, kod pojedinca ili u društvu, moramo biti svjesni da se često radi o propustima u odgoju i usmjeravanju. Ne možemo očekivati rezultate ako nismo ulagali u razvoj čovjeka i njegovih vrijednosti. Isto važi i za društvenu zajednicu, pa i za svijet u cjelini. Sve su vidljivije pojave koje su antihumane, a koje, nažalost, postaju gotovo norma u savremenom svijetu. Pohlepa i egoizam nerijetko se nameću kao standard, dok ubijanja i kršenja osnovnih ljudskih prava postaju gotovo uobičajene vijesti. Nagomilavanje takvih pojava neminovno vodi ka svijetu koji sve teže prepoznaje ispravan put – naglašava muftija Kudić.

Ramazan je putokaz

Uz stalne političke tenzije i prijetnje opstanku BiH, u danima ramazana mladi u BiH su na protestima. Na pitanje kako da izgradimo bolje, pravednije i prosperitetnije društvo, Kudić odgovara da je čovjek izdržljiv i prilagodljiv, te da je naš narod izdržao mnoga teška vremena, svjestan da se u borbi za život, čast i dostojanstvo, mora žrtvovati.

- Narod se ne buni samo zbog teškog života, već onda kada izostane osjećaj za društvenu pravdu. U ramazanu smo posebno svjesni da se svako djelo ne prima ako nema čistu namjeru. Kao što pazimo da tokom posta ni kap vode ne prođe kroz grlo, tako moramo paziti da svojim riječima i postupcima nikoga ne povrijedimo. Ramazan nas može promijeniti, može pomoći onome ko se udaljio od istine da joj se ponovo približi. Poslanik je govorio da je post štit. Štiti nas, prije svega, od nas samih, od naše pohlepe, strasti i egoizma. Štiti nas i od drugih, učeći nas da u svakom čovjeku pokušamo pronaći ono što je najbolje. Ramazan zaista jeste putokaz - vraća nas suštini, podsjeća na mjeru u svemu i usmjerava ka pravednijem i plemenitijem odnosu prema sebi i prema drugima – kaže muftija bihaćki Mehmed ef. Kudić.