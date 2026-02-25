Ratni zločinac pušten na slobodu: Kunarcu određene mjere zabrane

Državni sud nije odredio pritvor Dragoljubu Kunarcu, optuženom za zločine u Foči, kako je danas tražilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od bjekstva i uznemirenja javnosti, već su mu izrečene mjere zabrane, potvrdila je za Detektor njegova advokatica Anja Loga.

Loga je također kazala i da je Kunarac pušten na slobodu.

Na ročištu održanom danas poslije prebacivanja Kunarca iz Njemačke nakon odsluženja 28-godišnje kazne zatvora, na koju ga je osudio Haški tribunal, Tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora, što je odbrana ocijenila neosnovanim, navodeći da se optuženi nije protivio dolasku u BiH kako bi se suočio s optužbama.

Tužilaštvo je, ukoliko Sud ne bi udovoljio prijedlogu za određivanje pritvora, predložilo određivanje mjera zabrane.

Prema optužnici, Kunarac je u svojstvu komandira specijalne jedinice Vojske Republike Srpske zvane “Žaga”, s drugim uniformisanim i naoružanim pripadnicima “Žagine” jedinice, 27. i 28. jula 1992. s područja sela i zaselaka Kobilja Ravan, Luke i Falovići – Podpeće, u okviru progona, učestvovao u ubistvima najmanje šest osoba, te mučenju i nanošenju snažne fizičke i psihičke patnje zarobljenim civilima, kao i deportaciji civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti. Prilikom napada na civile bošnjačke nacionalnosti, Kunarac se tereti i da je učestvovao u paljenju kuća i imovine.

Kunarca je Haški tribunal osudio na 28 godina zatvora za više silovanja, te za porobljavanje dvije žene koje je potpuno lišio kontrole nad njihovim životima i prema njima postupao kao prema svom vlasništvu.