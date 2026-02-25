Video / Pogledajte snimke ratne džamije u Umoljanima dronom: Jedna od legendi kaže da je u njoj čuvana Hagada

Džamija u Umoljanima, nalazi se na nadmorskoj visini od 1.350 metara u naselju Umoljani na Bjelašnici.

O gradnji umoljanske džamije ne postoje pismeni tragovi, nije sačuvana vakufnama, niti ima nekog drugog dokumenta uz pomoć kojeg se pouzdano može datirati vrijeme njene izgradnje. Na osnovu implicitnog zaključivanja smatra se da je prva džamija, drvena, na ovom mjestu izgrađena prije 200 godina, a današnja džamija je vjerovatno izgrađena početkom XX vijeka.

U ovoj džamiji, tokom Drugog svjetskog rata, čuvana je i sačuvana sarajevska Hagada.

Tokom agresije na BiH 1992.-1995. jedini objekat na području bjelašničkih sela koji nije bio zapaljen je džamija u Umoljanima. O tome ispredaju se različite priče i legende.

