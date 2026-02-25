OHR o tzv. "Srpskoj kući" u Brčkom: Naziv nije u skladu s multietničkom strukturom Distrikta Brčko i BiH

Vlada RS-a, odnosno njen Ugostiteljski servis, platila je 36 miliona maraka za luksuzni, ali nikad ranije korišteni objekat nekadašnjeg kazino hotela Theatrum u Brčkom i tu smjestila institucije manjeg bh. entiteta.

Objekat nosi naziv "Srpska kuća", koji je postavljen i na ulazu, a tu je i znak Ugostiteljskog servisa RS-a. Po mnogima je sporna i namjena objekta u kojem su smještene kancelarija Vlade RS-a, ispostava Poreske uprave RS-a i kancelarija Fonda za PIO, dakle entitetske institucije, a zbog mogućeg kršenja Arbitražne odluke i Statuta Brčko distrikta. Ti akti jasno definišu poseban i samostalan status distrikta, a entitetima nije dozvoljeno da uspostavljaju institucije koje zadiru u njegove nadležnosti.

Ovim povodom se za Oslobođenje oglasio Ured visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini.

- U posljednje vrijeme svjedočimo stalnom širenju neprovjerenih tvrdnji kako kupovina napuštenog objekta kockarnice u Brčko distriktu od strane Ugostiteljskog servisa Republike Srpske tokom 2025. godine predstavlja prijetnju punoj i dosljednoj provedbi Konačne arbitražne odluke za Brčko ili potencijalno kršenje Ustava Bosne i Hercegovine ili Statuta i zakona Brčko distrikta. Supervizor za Brčko distrikt je već nekoliko mjeseci u kontaktu s Vladom Republike Srpske i rukovodstvom Brčko distrikta u vezi sa ovim pitanjem. Naziv koji je dat zgradi "Srpska kuća" nije u skladu s multietničkom strukturom Brčko distrikta i Bosne i Hercegovine - istakli su iz OHR-a.

Naglašavaju kako će pravovremeno uklanjanje ovog natpisa osigurati pozitivno okruženje za dijalog o drugim pitanjima u vezi s ovim objektom.

- Kao što je rečeno u korespondenciji između supervizora i generalnog sekretara Vlade Republike Srpske iz septembra 2025. godine, koja je dostavljena čelnicima Brčko distrikta, nijedan entitet ne može provoditi izvršnu vlast u Brčko distriktu osim u slučajevima kada je to izričito definirano Statutom Distrikta. Supervizor je napomenuo da ima puno povjerenje u sposobnost čelnika Brčko distrikta da riješe ovo pitanje u interesu svih zainteresiranih strana i u skladu sa Statutom, zaključili su iz OHR-a.

Ranije je za dnevni list Oslobođenje dr. Davor Trlin, profesor ustavnog prava na Burchu, ocijenio da ovakva odluka vlasti RS-a predstavlja još jedan korak koji dovodi u pitanje ustavni status Brčko distrikta kao samostalne jedinice lokalne samouprave pod neposrednom suverenošću BiH