SDA, SBiH i DF upozorili pred sjednicu o ostavci Uka: "Trojka želi prevariti građane"

Opozicioni klubovi u Skupštini Kantona Sarajevo – SDA, SBiH i DF – izrazili su protest pred 29. redovnu sjednicu koja je zakazana za naredni petak. Smatraju da predloženi dnevni red predstavlja očigledan pokušaj prevare građana.

- Naime, kao druga tačka dnevnog reda na zakazanoj sjednici predviđeno je izjašnjavanje o prihvatanju ostavke Nihada Uka i, samim tim, razrješenju cijele Vlade KS. Međutim, Kolegij Skupštine je, preglasavanjem opozicije, osim te tačke predložio još 12, uglavnom veoma važnih tačaka u nastavku iste sjednice, poput Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima ili Nacrta zakona o policijskim službenicima - naveli su predstavnici opozicije.

Prema njihovim riječima, ideja Trojke je da Vlada, koja treba biti razriješena na samom početku sjednice, tokom iste sjednice već brani i predlaže veoma važna zakonska rješenja iz raznih oblasti.

- Iz samog dnevnog reda očigledna je namjera da se ostavka Uka i razrješenje Vlade formalno prihvate, a da ta ista Vlada u tehničkom mandatu nastavi raditi na toj sjednici, ali i do kraja ovog mandata, što nije ništa drugo do prevara građana, javnosti i mladih, koji čak zahtijevaju imenovanje nove Vlade, a posebno insistiraju na tome da pojedini ministri ne mogu ostati na toj funkciji - naglasili su.

Opozicija zahtijeva hitnu izmjenu dnevnog reda, tako da se na sjednici raspravlja i izjašnjava isključivo o ostavci Nihada Uka i razrješenju Vlade KS.

- Eventualno, osim ostavke Uka, tačke na toj sjednici mogu biti one isključivo vezane za stanje u javnom gradskom prijevozu, poput utvrđivanja relevantnih činjenica koje su dovele do tragične tramvajske nesreće sa smrtnim ishodom, uključujući eventualno formiranje ad hoc komisije Skupštine, izvještaj o radu Ministarstva saobraćaja i objavljivanje tajnih ugovora, te angažman vanjske i nezavisne revizije koja će utvrditi kvalitet radova na rekonstrukciji pruge i mreže, izvještaj o radu GRAS-a za posljednjih pet godina, koliko istog nemamo u Skupštini, i tako dalje - pojasnili su predstavnici SDA, SBiH i DF-a.

Dodali su da bi sve drugo predstavljalo pokušaj banalizacije tragične nesreće, skretanja pažnje na nove teme i pokušaj zadržavanja aktuelne Vlade KS u tehničkom mandatu do izbora.

- Građani Kantona Sarajevo zaslužuju istinu, odgovornost i konkretne mjere, a ne proceduralne manipulacije i pokušaje da se pažnja javnosti skrene s ključnih problema - zaključili su opozicioni klubovi.