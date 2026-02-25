Anes Osmanović o iftaru u Sarajevu: "Večeri koje povezuju ljude"

- Postoje večeri koje nisu samo susret. One su nastavak snažne tradicije i priče o povezivanju ljudi koji se godinama okupljaju, ne zbog protokola, već zbog povjerenja, poštovanja i zajedničke odgovornosti - rekao je Osmanović.

Anes Osmanović, načelnik Odžaka, oglasio se povodom tradicionalnog iftara u Sarajevu, koji se održava u domu porodice Skaka i okuplja predstavnike lokalnih zajednica.

On je naglasio da iftar nije samo zajednički obrok, već prostor otvorenog i konkretnog razgovora, razmjene iskustava i jasne poruke da snaga svakog društva leži u ljudima koji su spremni preuzeti teret i raditi u interesu općeg dobra.

- U razgovorima uz iftar nije bilo formalnosti, samo otvorenost i zajedničko promišljanje o vremenu pred nama. Hrabrost da se donesu teške odluke, da se zaštiti integritet institucija i da se vlastitim primjerom pokaže kako odgovornost izgleda u praksi, gradi povjerenje, a bez povjerenja nema ni stabilnog društva - dodao je.

Osmanović je zahvalio domaćinu, bivšem gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki, na pažnji i dosljednosti u njegovanju ove tradicije te istakao važnost nastavka rada časno, odgovorno i u službi ljudi i lokalnih zajednica.

Među prisutnima bili su: Edis Sarić (načelnik Kladnja), Nermin Mujkanović (načelnik Kalesije), Halid Skaka, Suad Huskić (načelnik Tešnja), Abdulah Skaka, Edin Hozan (načelnik Jajca), Emir Muratović (načelnik Jablanice), Malik Rizvanović (načelnik Vareša), Emir Tipura (Turistička zajednica HNK), Anes Osmanović (načelnik Odžaka), Mensur Seferović (načelnik Sanskog Mosta), Osman Ćatić (gradonačelnik Konjica), Mirza Ganić (gradonačelnik Visokog), Džafer Alić (predsjednik Skupštine HNK), Began Muhić (gradonačelnik Živinica), Hajrudin Mehanović (gradonačelnik Gradačca) i Jasmin Musić (načelnik Ključa).