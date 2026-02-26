Udruženje žrtava i svjedoka genocida o puštanju ratnog zločinca Dragoljuba Kunarca na slobodu: Pozivamo nadležne institucije da preispitaju ovu odluku

Udruženje žrtava i svjedoka genocida oglasilo se jutros saopćenjem povodom odluke Suda BiH o puštanju na slobodu ratnog zločinca Dragoljuba Kunarca.

- Izražavamo najoštriju osudu i duboko ogorčenje povodom odluke Suda Bosne i Hercegovine kojom je odbijen prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu te mu je omogućeno da se u novom postupku za zločine protiv čovječnosti u Foči brani sa slobode – navode u saopćenju.

Smatraju neprihvatljivim da se osoba koja je pred Haškim tribunalom već odslužila 28-godišnju kaznu za najmonstruoznije zločine silovanja i porobljavanja, a protiv koje je podignuta nova optužnica za ubistva i progon civilnog stanovništva, nađe na slobodi neposredno nakon izručenja.

- Ovakva odluka direktno ugrožava dostojanstvo preživjelih žrtava i svjedoka te šalje poruku nesigurnosti onima koji decenijama čekaju potpunu pravdu. Posebno zabrinjava činjenica da su zanemarena upozorenja o opasnosti od bjekstva, imajući u vidu da je Republika Srbija postala utočište za ratne zločince koji, posredstvom srbijanskog državljanstva, uživaju zaštitu u toj državi. Ukoliko se desi da presuđeni ratni zločinac pobjegne iz Bosne i Hercegovine, odnosno da utočište potraži u Srbiji, sudije koje su donijele ovakvu odluku trebaju krivično odgovarati – poručuju.

Pozivaju nadležne institucije da preispitaju ovu odluku i osiguraju da se postupak protiv Kunarca vodi u uslovima koji garantuju sigurnost žrtava i integritet sudskog postupka.

- Pravda ne smije biti podređena procesnim olakšicama za počinioce najtežih zločina – zaključili su u saopćenju.