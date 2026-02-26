Vlada RS potpisala novi ugovor o lobiranju vrijedan oko tri miliona KM

Rukovodstvo Republike Srpske potpisalo je krajem januara jednogodišnji ugovor vrijedan oko tri miliona KM s američkom lobističkom firmom McGinnis Lochridge LLP, s kojom je i ranije sarađivalo. Prema podacima iz američkog registra Foreign Agents Registration Act (FARA), firma će savjetovati i zastupati RS u pitanjima međunarodnog prava, uključujući tumačenje prava i obaveza iz Dejtonskog sporazuma te odnose s međunarodnim organizacijama poput UN-a, OSCE-a, EU-a i Vijeća Evrope.

U opisu posla navodi se i kontaktiranje američkih zvaničnika, članova Kongresa i federalnih agencija, kao i vođenje komunikacijskih aktivnosti.

Prema FARA evidenciji, od 16 subjekata iz BiH koji se bave lobiranjem u SAD-u, čak 14 zastupa interese Republike Srpske. Osim saradnje s "McGinnis Lochridgeom", RS je početkom 2026. angažovala i firmu Lucas Compton LLC, s ugovorom vrijednim gotovo milion KM, s ciljem kreiranja pozitivnog političkog i medijskog narativa u Vašingtonu (Washingtonu).

Dodik sve više dobrodošao u Americi

Krajem oktobra 2025. Office of Foreign Assets Control (OFAC) uklonio je s liste sankcionisanih predsjednika RS-a Milorad Dodik, članicu Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i još 47 osoba i entiteta. Uslijedile su i posjete zvaničnika RS-a Sjedinjenim Državama.

Dodik je po povratku izjavio da su održani brojni formalni i neformalni sastanci te da je na njima ponavljao stav da je Dejtonski sporazum narušen, ali da ne odustaje od svojih političkih ciljeva.

Prema dostupnim informacijama, kongresmenka Anna Paulina Luna uputila je poziv rukovodstvu RS-a da prisustvuje događajima u okviru njene kampanje. Mediji navode da su na slične skupove pozvani i predstavnici gruzijske stranke Gruzijski san, kojoj je EU nedavno suspendovala bezvizni režim.

Profesor međunarodnih odnosa Miloš Šolaja ocjenjuje da je primjetna nova dinamika u odnosima RS-a i SAD-a, što se vidi po nivou američkih zvaničnika koji se sastaju s delegacijama iz Banje Luke. Ipak, naglašava da će dalji razvoj događaja zavisiti od političkih procesa u SAD-u, uključujući predstojeće međuizbore i predsjedničke izbore.

Bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji Branko Nešković smatra da ostaje otvoreno pitanje konkretnih ciljeva lobiranja i njegove cijene za građane RS-a, podsjećajući da politički procesi često nose visoke troškove.

Odgovor na lobiranje

Istovremeno, Ministarstvo vanjskih poslova BiH reagovalo je na ugovor koji je predstavništvo RS-a u Beču potpisalo s kanadskom firmom Dickens & Madson, na čijem je čelu lobista Ari Ben-Menashe. Prema navodima medija, vrijednost tog ugovora iznosi četiri miliona dolara, a kao ciljevi se spominju podrška otcjepljenju RS-a i uklanjanje visokog predstavnika Kristijan Šmit (Christian Schmidt). Zbog toga je podnesena i krivična prijava Tužilaštvu BiH.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković tvrdi da su aktivnosti vlasti RS-a neutralisane te da Dodik nije ostvario najavljene ciljeve poput secesije ili ukidanja OHR-a. Dodaje da su sankcije ukinute tek nakon određenih političkih poteza i upozorava da bi njihovo eventualno vraćanje zavisilo od daljih odluka NSRS-a.

U međuvremenu, u SAD-u se priprema obilježavanje 250. godišnjice nezavisnosti 4. jula 2026., kroz inicijativu Freedom 250, koja, prema pisanju The New York Times, ima bliske veze s administracijom predsjednika Donald Tramp (Trump). Navodi se da veći donatori mogu ostvariti pristup visokim zvaničnicima, što otvara prostor za političko lobiranje.

Ipak, analitičari smatraju da bi za RS značajan uspjeh bio i samo formalno prisustvo takvim događajima, dok bi konkretan politički uticaj bio znatno teže ostvariv.