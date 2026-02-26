Prodić: Radimo s entuzijazmom, jasno se vidi koliko je važan javni servis za građane BiH

Na vanrednoj konferenciji o trenutnom stanju BHRT-a, urednik muzičkog programa Vedran Prodić govorio je o teškim uslovima rada, tehničkim ograničenjima i naporima zaposlenih da održe kvalitet programa uprkos sve težoj situaciji.

- Kao član programskog kolegijuma BHRT-a radio mogu potvrditi da svi uposlenici rade s najvećim entuzijazmom, radošću i posvećenošću. Ljudi svakodnevno donose nove ideje, proizvode i stvaraju sadržaje, uprkos tome što nas tehnička oprema i scenografija često iznevjere. Nažalost, u nekim situacijama smo primorani reprizirati sadržaje iz objektivnih tehničkih razloga, ali trudimo se da iz dana u dan održavamo program na najvišem mogućem nivou – ističe Prodić.