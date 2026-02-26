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TEHNIČKA OGRANIČENJA

Prodić: Radimo s entuzijazmom, jasno se vidi koliko je važan javni servis za građane BiH

Nažalost, u nekim situacijama smo primorani reprizirati sadržaje iz objektivnih tehničkih razloga, ističe Prodić

Vedran Prodić. Screeenshot

Z. V.

26.2.2026

Na vanrednoj konferenciji o trenutnom stanju BHRT-a, urednik muzičkog programa Vedran Prodić govorio je o teškim uslovima rada, tehničkim ograničenjima i naporima zaposlenih da održe kvalitet programa uprkos sve težoj situaciji.

- Kao član programskog kolegijuma BHRT-a radio mogu potvrditi da svi uposlenici rade s najvećim entuzijazmom, radošću i posvećenošću. Ljudi svakodnevno donose nove ideje, proizvode i stvaraju sadržaje, uprkos tome što nas tehnička oprema i scenografija često iznevjere. Nažalost, u nekim situacijama smo primorani reprizirati sadržaje iz objektivnih tehničkih razloga, ali trudimo se da iz dana u dan održavamo program na najvišem mogućem nivou – ističe Prodić.

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Kako kaže ideje i kreativnosti zaposlenih ne nedostaje, to je ono što ih drži i motiviše da i dalje proizvode kvalitetan program.

- Jutarnje uključenje i rad, slušanje muzike i programa te podrška kolega iz drugih medijskih kuća dodatno nam daje snagu. Iz svega ovog jasno se vidi koliko je važan javni servis za građane Bosne i Hercegovine. Javnost sve više shvata njegovu ulogu, a naši programi, koji uključuju emisije za studente, akademsku zajednicu i širu publiku, potvrđuju da BHRT ostaje nezaobilazan čuvar informacija i kulturnog naslijeđa u zemlji – ističe Prodić. 

Podsjetimo, BHRT danas ne emitira svoj redovni program.

# BHRT
# RADIO
# VEDRAN PRODIĆ
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