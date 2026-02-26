Republika Srpska nabavlja još dva helikoptera, za obje letjelice bit će izdvojeno 14,6 miliona KM

Postojeću flotu od šest helikoptera koju posjeduje Uprava za vazduhoplovstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uskoro će pojačati dva helikoptera za čiju je nabavku predviđeno izdvajanje 14,6 miliona KM.

Proces započet 2025. godine

Proces nabavke dodatnih helikoptera započet je u oktobru 2025. godine kada je MUP RS raspisao tender za nabavku prilikom čega je istaknuto da helikopteri ne smiju biti stariji od devet godina. Trenutno, Uprava za vazduhoplovstvo MUP RS-a raspolaže sa šest helikoptera, od čega dva tipa Bell 206 Jet Ranger, tri tipa Ansat i jednim Augusta Westland AW-119KX.

Za potrebe nabavke dva nova helikoptera ugovor je dodijeljen kompaniji "Finexport" iz Banje Luke, čime je proces i zvanično ušao u završnu fazu. Također, istaknuto je da će se nabavljeni helikopteri, pored prevoza putnika, služiti i za medicinsku evakuaciju, transport vatrogasaca u zone požara, evakuaciju stanovništva, prevoz tereta tokom elementarnih nepogoda, kao i za druge namjene.

Iako nema zvanične potvrde koje bi letjelice trebale biti nabavljene, na web stranici kompanije Finexporta navodi se da ima status ovlaštenog promotera za prodaju helikoptera kompanije Leonardo.

Nabavku je potvrdio i načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić ističući da je raspisan konkurs za školovanje četiri pilota uz još šest tehničara i mehaničara u Srbiji.

Nabavka helikoptera

"Nabavka novih helikoptera, kao i dolazak novih pilota, inženjera i vazduhoplovnih tehničara, omogućit će nam da budemo još spremniji, brži i efikasniji, ali i da unaprijedimo saradnju sa drugim jedinicama MUP-a i civilnim strukturama, što je od ključnog značaja za bezbjednost građana Republike Srpske”, rekao Kusturić za beogradsku Politiku.

Treba istaći da je Uprava za vazduhoplovstvo MUP RS-a osnovana u aprilu 2025. godine kao formacijska jedinica unutar ministarstva, nastala spajanjem Helikopterskog servisa RS i Helikopterske jedinice Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a RS.

Kako ističe Kusturić, svi nabavljeni helikopteri ispunjavaju misije koje su primarno usmjereni na medicinski transport od čega se izdvaja čak 105 medicinskih transporta u 2025. godini, koje je izvela Uprava za vazduhoplovstvo.