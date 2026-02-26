IHFE pomaže djeci u kriznim područjima: Austrijska fondacija širi humanitarnu misiju

U vremenu kada su humanitarne inicijative često kratkoročnog karaktera, International Humanitarian Foundation for Education (IHFE) izdvaja se kao dugoročno osmišljen društveni projekt s jasnom vizijom.

- Fondacija je nastala iz ličnog iskustva generacije koja je odrastala u ratnim okolnostima i suočila se s nesigurnošću i gubitkom, a danas djeluje s ciljem da drugoj djeci omogući ono što je njenim osnivačima nekada bilo uskraćeno – sigurnost, stabilnost i pristup kvalitetnom obrazovanju – rekao je Mirzet Spahić, predsjednik Fondacije za „Avaz“.

Fokus na djeci

Fokus IHFE-a je pomoć djeci i mladima u kriznim područjima, s posebnim akcentom na djecu bez roditeljskog staranja. U ovoj fondaciji smatraju da je upravo obrazovanje najjači alat za izlazak iz siromaštva i izgradnju stabilnijih zajednica.

– Fondacija IHFE je osnovana od grupe prijatelja koji su željeli konkretno doprinijeti društvenom razvoju kroz ulaganje u znanje i zajednički napredak. Motivisala nas je lična svijest o lošim uslovima u kojima žive djeca i mladi u kriznim područjima, te uvjerenje da je obrazovanje ključ za izlazak iz siromaštva i stvaranje stabilnijih zajednica. Naša profesionalna i životna iskustva oblikovala su ovu fondaciju kao most između potreba društva i potencijala pojedinca – cilj je dugoročna, održiva promjena, a ne jednokratna pomoć – kazao je Spahić.