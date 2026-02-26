Odbornica SDA u Srebrenici Tifa Efendić za "Avaz": Novi atak na povratnike u RS

Izmjene Zakona o stvarnim pravima u RS izazvale su pravnu nesigurnost povratnika u ovaj bh. entitet, jer ostavljaju mogućnost da njihova imovina bude oduzeta i dodijeljena trećim licima, fizičkim ili pravnim, u skladu s interesima entiteta, kazala je za “Avaz” odbornica u Skupštini opštine Srebrenica Tifa Efendić.

Opstrukcije decenijama

U nedavnoj objavi na društvenim mrežama kazala je da posljednje izmjene ovog zakona i dosadašnja praksa postupanja s imovinom Bošnjaka u RS predstavljaju ozbiljan udar na temeljna vlasnička prava i dodatni pritisak na povratničku populaciju. Na taj način imovinska struktura prostora nastoji se sistemski preoblikovati u dijelu države gdje su povratnici decenijama izloženi institucionalnim opstrukcijama.

- Povratnici već duži period upozoravaju na proces tzv. “usklađivanja imovine”, kroz koji se privatne parcele preknjižavaju na entitet, a najava izmjene Zakona o imovini u RS izaziva ozbiljnu zabrinutost među povratnicima – kaže Efendić.

Naglašava da već godinama postoje brojni problemi kada je riječ o zaštiti imovine povratnika, te da svaka nova zakonska promjena koja ide bez jasnih garancija dodatno produbljuje strah i nesigurnost ljudi koji su se vratili i odlučili da žive na svojoj imovini.

- I sama sam među njima, jer 21 godinu živim sa svojom porodicom i dijelim svakodnevicu sa svim povratnicima na prostoru manjeg entiteta – kaže Efendić.

Prioritet za institucije

Ova odbornica u Srebrenici ističe da vlasnička prava povratnika moraju biti zaštićena, te da zaštita njihove imovine mora biti prioritet i jasna obaveza institucija.

- Posebno apelujem na potomke žrtava genocida da vode računa o svojoj imovini i imovini svojih predaka. Ta imovina nije samo materijalna vrijednost, ona predstavlja naš identitet i pravo da živimo na prostoru na kojem su živjele generacije prije nas. Na svima nama je odgovornost da je zaštitimo i sačuvamo – ističe Efendić.

Izmjene zakona ostavljaju mogućnost da njihova imovina bude oduzeta i dodijeljena trećim licima, fizičkim ili pravnim, u skladu s interesima entiteta.