Kako će funkcionisati biometrijska tehnologija: Mrtvi više neće na birališta

Uvođenje biometrijske tehnologije na izborna mjesta spriječit će gotovo sve načine krađe glasova na dan izbora, kao i prilikom brojanja glasova. Stoga ne čudi dugogodišnji otpor stranaka na vlasti, i njihovi brojni pokušaji da zaustave finansiranje nove tehnologije i odgode početak njene primjene. Kako će stvari izgledati u praksi, objašnjava za „Dnevni avaz“ Dario Jovanović iz Koalicije Pod lupom. Koalicija nadgleda izbore još od 2014. godine, i od tada je dokumentovala niz načina na koje stranke kradu glasove, za što Krivični zakon BiH propisuje kazne i do pet godina zatvora. Krađa identiteta Još 2016. godine smo tražili uvođenje ove tehnologije jer smo primijetili brojne načine krađe glasova, kaže Jovanović. Vlast to godinama odgađa, dodaje on, iako smo sakupili 100.000 potpisa na peticiji za uvođenje biometrije, dok istraživanja pokazuju da 80 posto građana BiH to želi. - Krađa identiteta funkcioniše tako što stranački manipulatori glasaju u ime umrlih osoba, ili osoba koje ne glasaju iz nekog razloga - objašnjava Jovanović. Nova tehnologija znači da će građani prije glasanja skenirati otisak prsta i ličnu kartu, vozačku ili pasoš.

Skeniranje otiska glasača . Fena Skeniranje otiska glasača . Fena

Moći će glasati tek kada sistem potvrdi identitet birača, poredeći dokument i otisak. Tako niko neće moći glasati u ime druge osobe, već samo u vlastito, objašnjava on. Manipulacija listićima Uz biometrijske skenere za identifikaciju glasača, ključni su i skeneri listića nakon glasanja, kaže Jovanović. To će riješiti problem dopisivanja glasova na neiskorištene listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, što je česta pojava tokom izbora. - Tako neiskorišteni listići postaju neupotrebljivi za manipulatore, jer skeneri neće priznati listić koji nije povezan s osobom koja je prošla proces identifikacije - objašnjava Jovanović.

Dario Jovanović: Stranke gube alate za krađu glasova . Fena Dario Jovanović: Stranke gube alate za krađu glasova . Fena