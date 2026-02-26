Kako će funkcionisati biometrijska tehnologija: Mrtvi više neće na birališta

Uvođenje biometrijske tehnologije na izborna mjesta spriječit će gotovo sve načine krađe glasova na dan izbora, kao i prilikom brojanja glasova. Stoga ne čudi dugogodišnji otpor stranaka na vlasti, i njihovi brojni pokušaji da zaustave finansiranje nove tehnologije i odgode početak njene primjene.
Kako će stvari izgledati u praksi, objašnjava za „Dnevni avaz“ Dario Jovanović iz Koalicije Pod lupom. Koalicija nadgleda izbore još od 2014. godine, i od tada je dokumentovala niz načina na koje stranke kradu glasove, za što Krivični zakon BiH propisuje kazne i do pet godina zatvora.
Krađa identiteta
Još 2016. godine smo tražili uvođenje ove tehnologije jer smo primijetili brojne načine krađe glasova, kaže Jovanović. Vlast to godinama odgađa, dodaje on, iako smo sakupili 100.000 potpisa na peticiji za uvođenje biometrije, dok istraživanja pokazuju da 80 posto građana BiH to želi.
- Krađa identiteta funkcioniše tako što stranački manipulatori glasaju u ime umrlih osoba, ili osoba koje ne glasaju iz nekog razloga - objašnjava Jovanović. Nova tehnologija znači da će građani prije glasanja skenirati otisak prsta i ličnu kartu, vozačku ili pasoš.
Moći će glasati tek kada sistem potvrdi identitet birača, poredeći dokument i otisak. Tako niko neće moći glasati u ime druge osobe, već samo u vlastito, objašnjava on.
Manipulacija listićima
Uz biometrijske skenere za identifikaciju glasača, ključni su i skeneri listića nakon glasanja, kaže Jovanović. To će riješiti problem dopisivanja glasova na neiskorištene listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, što je česta pojava tokom izbora.
- Tako neiskorišteni listići postaju neupotrebljivi za manipulatore, jer skeneri neće priznati listić koji nije povezan s osobom koja je prošla proces identifikacije - objašnjava Jovanović.
Dodaje da manipulatori neće moći dopisivati na listiće konkurencije, kako bi ih učinili nevažećim, jer su listići već skenirani tokom glasanja.
Tačnost prebrojavanja
Umjesto višesedmičnog prebrojavanja glasova, tehnologija će omogućiti da rezultati glasanja budu dostupni u centralnom sistemu za samo 93 sekunde nakon zatvaranja birališta.
Uz to, digitalno brojanje glasova će spriječiti pogrešno prebrojavanje u korist vlastite i na štetu drugih stranaka.
Opstrukcije
Jasno je da vlasti opstruišu ovu tehnologiju jer im ona izbija iz ruka mehanizme kojima su godinama osiguravali izbornu pobjedu. Jovanović ističe da razlika od samo četiri posto glasova, dobijenih izbornom krađom, često odlučuje pobjednika izbora u BiH. Stoga tehnologiju stranke vide kao prepreku za opstanak na vlasti, a ne napredak.
Konkretno, novac za nabavku novih izbornih tehnologija je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dobila odlukom Šmita (Schmidt) iz jula prethodne godine, a onda su ova sredstva uključena u budžet za 2025. godinu.
Amidžić je, zatim, to što su sredstva bila dio budžeta za 2025. godinu pokušao iskoristiti kao opravdanje da ne dozvoli CIK-u da ih povuku ove godine, zbog čega je CIK poslao dopis u Ministarstvo finansija i trezora BiH, gdje su naveli da im je novac potreban do 19. februara.