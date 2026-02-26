Bez obzira na godine ljudi imaju iste želje: Kako je živjeti u domu za stare

Sve veći broj starih i iznemoglih osoba u Federaciji BiH čeka mjesto u domovima, dok su kapaciteti već odavno gotovo popunjeni. Sve je veći broj starih ili bolesnih koji imaju potrebu za ovakvim oblikom brige, ali nedostatak kapaciteta i rast cijena smještaja dodatno otežavaju pristup institucionalnoj njezi. Cijene boravka, ovisno o domu i stepenu potrebne njege, kreću se od 900 konvertibilnih maraka u javnim do čak 2.800 maraka u pojedinim privatnim ustanovama. Time pravo na dostojanstvenu starost za mnoge postaje teško dostupno.

Broje 96 korisnika . Facebook Broje 96 korisnika . Facebook

Cijene variraju i u zavisnosti od nivoa njege, tipa sobe, vrste usluge i zdravstvenog stanja korisnika. One se formiraju na osnovu usluga za samostalne, dementne ili nepokretne osobe, često uz pogodnosti kao što su TV, internet, sigurnosni sistemi itd. Pitali smo socijalnu radnicu Doma za stara lica „Park“ u Vogošći koji su najčešći razlozi zbog koji ljudi dolaze. - Brojni su razlozi zbog kojih stari završe u domu i najčešće su tu silom prilika, ali prema iskustvu najčešći razlozi dolaska ljudi u dom su bolest ili usamljenost – kazala je Maida Dedić. Iskustva korisnika Ovaj dom broji 96 korisnika koji se nalaze podijeljeni u dvije vrste smještaja: odjel pojačane njege i jednokrevetne sobe. Jedan od korisnika Fehim Milak, kazao je za „Avaz“ kako je u dom došao nakon smrti žene, a tu je sedam godina. - Ovdje sam ispunjen, sam sam u sobi. Imam isto tako mogućnost da se družim, lijepo je društvo ovdje, lijepa je zajednica – kazao je korisnik Milak.

Soba u stacionaru . Facebook Soba u stacionaru . Facebook

Korisnica Emina Gafić objašnjava za „Avaz“ da je u dom došla jer je bila jako bolesna. - Na početku sam bila u stacionaru, zbog bolesti nepokretna. Ovdje sam se oporavila, nažalost, ne mogu u potpunosti sama hodati, sada koristim hodalicu. Ovdje su ljudi pružili sve svoje znanje i iscrpili sve mogućnosti dok se nisam oporavila – kazala je za „Avaz“. Objašnjava da dani u domu izgledaju ispunjeno, da imaju jedno lijepo društvo, te da se okupljaju i imaju aktivnosti. - Inače, sobna monotonija bi čovjeka ubila, a ovdje je tako lijepo društvo, okruženje i to me posebno čini sretnom i daje mi motivaciju za život – kazala je Gafić. Ova iskustva govore o tome da je moguće da ljudi bez obzira na godine imaju lijep i ispunjen život u staračkom domu. Brojne aktivnosti - Konkretno govoreći, korisnici Ustanove socijalne zaštite „Park“ u Vogošći imaju mnogo opcija kada je riječ o socijalnom životu. Na sedmičnom nivou planiraju se aktivnosti među kojima se mogu naći: radionica – kreativne ili sportske, izleti, popodnevne grupne šetnje, svakodnevene jutarnje vježbe prilagođene korisnicima, sekcije poput hora, plesne sekcije, sat s psihoterapeutom, kviz i mnoge druge aktivnosti – kazali su nam iz doma.



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