Radončić: Rajko je, kao Srbin i veliki advokat, branio "Mlade muslimane" i Azema Vlasija, uradili smo svjetski ekskluziv

Preminuo je čuveni beogradski advokat i borac za ljudska prava Rajko Danilović, a od njega se na društvenim mrežama oprostio predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.
- Fondacija “Alija Izetbegović” uputila je saučešće povodom smrti poznatog srbijanskog advokata Rajka Danilovića, koji je preminuo u 88. godini života. Riječ je o jednom od najpoznatijih i najhrabrijih advokata regiona, poznatom po odbrani prijeratnih političkih zatvorenika.
Advokat Danilović zastupao je i bošnjačke optuženike (Džemaludina Latića) tokom čuvenog i montiranog “Sarajevskog procesa” 1983. godine. Ja sam ga, kao novinar “Danasa”,upoznao 1990. godine. Tada je branio najpoznatijeg zatvorenika Miloševićevog režima Azema Vlasija (pred sudom u Prištini).
Vlasi je utamničen u samici,gdje je čekao suđenje. Kao uhapšeni i veoma poznat albanski političar i oponent Beogradu, bio je tema mnogih svjetskih medija. U hotelu “Grand” u Prištini, dok je vani bio policijski sat, upitao sam pokojnog Danilovića šta misli o ideji da sa Vlasijem napravim intervju dok je u zatvoru?
Bio je iznenađen, mnogi su to htjeli, ali okovi tadašnje milicije su bili prejaki, a i Vlasi se dvoumio. Ali, veliki Rajko je brzo shvatio šta želim i da bi Vlasijeve poruke međunarodnoj zajednici i javnosti, mogle biti važne za odbranu. Onda smo, kada je Azem potvrdio da hoće,dogovorili plan da ja pitanja, preko njega, u ceduljicama šaljem Vlasiju. Nakon toga, njegovi su odgovori iz zatvora istim načinom, u Danilovićevoj torbi sa fasciklama, stizali meni.
Na kraju je cijela operacija uspješno izvedena. Objavljen je svjetski ekskluziv na četiri strane. Intervju “Danasa”, pod naslovom “Razgovor preko rešetaka”, prenijeli su najugledniji svjetski mediji. Tadašnja Miloševićeva policija je potom pohapsila zatvorske stražare, zbog nastalog “skandala”.
Pokojni Rajko je bio zadovoljan odjekom Vlasijevih poruka. On je bio advokat, erudita i veliki pravnik, koji nikada nije razmišljao jednodimenzionalno. Nije se bojao da, kao Srbin, brani saradnike Alije Izetbegovića 1983. godine, niti Azema Vlasija u predvečerje krvavog rata i agresije 1990. godine. Zbog toga je trpio veliki linč i uvrede povampirenih nacionalista i šovinista u Srbiji. Pokojnom Rajku iznimno poštovanje, a porodici iskreno saučešće.