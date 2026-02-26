Radončić: Rajko je, kao Srbin i veliki advokat, branio "Mlade muslimane" i Azema Vlasija, uradili smo svjetski ekskluziv

Preminuo je čuveni beogradski advokat i borac za ljudska prava Rajko Danilović, a od njega se na društvenim mrežama oprostio predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

- Fondacija “Alija Izetbegović” uputila je saučešće povodom smrti poznatog srbijanskog advokata Rajka Danilovića, koji je preminuo u 88. godini života. Riječ je o jednom od najpoznatijih i najhrabrijih advokata regiona, poznatom po odbrani prijeratnih političkih zatvorenika.

Advokat Danilović zastupao je i bošnjačke optuženike (Džemaludina Latića) tokom čuvenog i montiranog “Sarajevskog procesa” 1983. godine. Ja sam ga, kao novinar “Danasa”,upoznao 1990. godine. Tada je branio najpoznatijeg zatvorenika Miloševićevog režima Azema Vlasija (pred sudom u Prištini).

Vlasi je utamničen u samici,gdje je čekao suđenje. Kao uhapšeni i veoma poznat albanski političar i oponent Beogradu, bio je tema mnogih svjetskih medija. U hotelu “Grand” u Prištini, dok je vani bio policijski sat, upitao sam pokojnog Danilovića šta misli o ideji da sa Vlasijem napravim intervju dok je u zatvoru?