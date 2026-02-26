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USAGLAŠEN STAV

UN o secesiji i islamofobiji u BiH: Otvoreno pitanje ostanka OHR-a

Sve članice Vijeća sigurnosti, izuzev Rusije, zauzele su jedinstven stav podrške Bosni i Hercegovini

Vijeće sigurnosti UN-a. Charly Triballeau/Pool Photo via AP

Z. V.

26.2.2026

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održalo je zatvorene konsultacije o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, tokom kojih je gotovo jednoglasno iskazana podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu države, kao i očuvanju Dejtonski mirovni sporazum.

Sve članice Vijeća, osim Rusija, zauzele su usaglašen stav u podršci Bosni i Hercegovini.

Ruska delegacija bila je jedina koja je problematizirala daljnji ostanak Ured visokog predstavnika i ulogu visokog predstavnika u zemlji.

Prema izvorima iz UN-a, rasprava je bila usmjerena na dvije glavne teme – prijetnje secesijom, koje se ocjenjuju kao podrivanje mirovnog sporazuma, te pitanje islamofobije, prenosi Federalna televizija.

Početkom maja planirana je redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti na kojoj će se ponovo razmatrati stanje u BiH, a visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) tom prilikom će predstaviti izvještaj o situaciji u zemlji za proteklih šest mjeseci.

# OHR
# VIJEĆE SIGURNOSTI
# BIH
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