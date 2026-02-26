"Mostarski krug" se oglasio o "Srpskoj kući" u Brčkom: Očekujemo da OHR jednako djeluje na cijelom teritoriju BiH

Organizacija "Mostarski krug" reagirala je povodom stava OHR-a vezano uz Srpsku kuću u Brčkom.

- “Nedavna reakcija OHR-a u vezi s nazivom objekta „Srpska kuća“ u Brčko Distrikt, kojom je naglašena potreba da javne institucije i objekti odražavaju multietnički karakter Bosne i Hercegovine, otvorila je važno pitanje dosljednosti u primjeni istih principa na cijeloj teritoriji države. Očekujemo od vas da na isti način tretirate Mostar kao najveći multietnički grad u BiH. Dosljednost u zaštiti principa multietničnosti ne može biti selektivna niti ograničena na pojedine sredine.

Grad Mostar je specifična sredina čiji je Statut nametnuo visoki predstavnik OHR-a s ciljem osiguranja ravnopravnosti i multietničkog funkcionisanja.

Uprkos tome, u Mostaru i dalje postoje javne ustanove čiji su osnivači gradske vlasti, a koje u svom službenom nazivu sadrže nacionalne odrednice. Među njima su, primjera radi, Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača i Hrvatsko narodno kazalište Mostar, ustanove koje se finansiraju sredstvima svih građana Mostara.

Mostar je grad koji je predugo nosio teret podjela. Svaka institucionalna podjela među građanima suprotna je naporima ka trajnoj reintegraciji i izgradnji međusobnog povjerenja. Javne ustanove, posebno one koje finansiraju svi poreski obveznici, trebaju svojim nazivom i djelovanjem odražavati otvorenost prema svim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

Očekujemo da OHR, u skladu sa svojim mandatom i ranijim djelovanjem, razmotri ovo pitanje i osigura jednake standarde u cijeloj Bosni i Hercegovini. Principi ravnopravnosti i multietničnosti moraju biti univerzalni, a njihova primjena dosljedna.

Očekujemo da naložite gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Mostara da donesu takvu odluku i, ukoliko to ne urade u razumnom roku, da je donesete, jer je OHR i nametnuo ovaj Statut. Da bismo vam olakšali donošenje ispravne odluke, dužni smo napomenuti da je prije nekoliko godina ukinut naziv Bošnjačkog centra koji je postojao u gradu kao javna ustanova i danas nosi naziv Centar za kulturu Grada Mostara. Po istom principu tražimo da se usklade nazivi institucija s hrvatskim predznakom.

Uvjereni smo da samo takav pristup može doprinijeti stabilnosti, povjerenju i evropskoj perspektivi Mostara i Bosne i Hercegovine u cjelini – stoj u reakciji Građanske inicijative „Mostarski krug“