Direktor OŠ "Simin Han": Domar me lažno prijavio da sam ga napao, jer nisam dopustio da radi privatne poslove u radnom vremenu

Nakon što je portal "Avaza" objavio da je domar JU OŠ "Simin Han" u Tuzli prijavio direktora te škole da ga je fizički pretukao, oglasio se sam direktor škole Senad Osmanović.
Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:
- Obraćam vam se povodom medijskih natpisa u kojima se senzacionalistički izvještava o događaju koji se ustvari nije ni desio. Zaposlenik(domar) naše škole me lažno prijavio i zbog istog će nakon što se istina utvrdi biti podnesena krivična prijava zbog lažnog prijavljivanja.
Lažna prijava protiv mene podnesena je isključivo zato što sam istom odbio da dozvolim obavljanje privatnih poslova u toku radnog vremena kao i korištenje privatnih prostorija kojima nije smio imati pristup. Nedopustivo je da radnik napušta školu i odlazi u drugu opštinu kako bi završavao privatne poslove i iste naplaćivao te sam tome odlučio stati u kraj pa makar i pod cijenu da prođem kroz sve ovo kroz šta i prolazim. Postupio sam profesionalno i u skladu sa pravilima službe, bez ličnih motiva i bez odstupanja od propisa.
Posebno naglašavam da je presumpcija nevinosti temelj svakog pravnog poretka. Svako se smatra nevinim dok se njegova eventualna odgovornost ne utvrdi zakonitim postupkom. Nažalost, u praksi se često dešava suprotno – pojedinci unaprijed donesu sud, izlože optuženog javnom pritisku i pokušaju ga staviti na stub srama prije nego što nadležni organi utvrde činjenice. Takav pristup je neprihvatljiv i štetan, kako za pojedinca tako i za instituciju.
Svi smo imali nekoga ko nas iz nekog razloga ne voli ili čak mrzi i ko o nama govori neistine, u mom slučaju je to otišlo u medije jer sam direktor javne ustanove.
O događaju postoje svjedoci – zaposlenici koji su neposredno prisustvovali situaciji. Oni su jasno vidjeli šta se desilo i spremni su o tome svjedočiti u nadležnom postupku. Njihove izjave će potvrditi da sam postupao isključivo u okviru svojih ovlaštenja i dužnosti.
Očekujem da se cijeli slučaj razmotri objektivno, bez predrasuda i bez pritisaka, uz poštovanje zakona i osnovnih principa pravičnosti i očekujem da će te svoj medijski prostor na isti način ustupiti kada bude istina objelodanjena i kada budem oslobođen za djelo koje nikad nisam uradio. - rekao je direktor.