Direktor OŠ "Simin Han": Domar me lažno prijavio da sam ga napao, jer nisam dopustio da radi privatne poslove u radnom vremenu

Nakon što je portal "Avaza" objavio da je domar JU OŠ "Simin Han" u Tuzli prijavio direktora te škole da ga je fizički pretukao, oglasio se sam direktor škole Senad Osmanović.

Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:

- Obraćam vam se povodom medijskih natpisa u kojima se senzacionalistički izvještava o događaju koji se ustvari nije ni desio. Zaposlenik(domar) naše škole me lažno prijavio i zbog istog će nakon što se istina utvrdi biti podnesena krivična prijava zbog lažnog prijavljivanja.

Lažna prijava protiv mene podnesena je isključivo zato što sam istom odbio da dozvolim obavljanje privatnih poslova u toku radnog vremena kao i korištenje privatnih prostorija kojima nije smio imati pristup. Nedopustivo je da radnik napušta školu i odlazi u drugu opštinu kako bi završavao privatne poslove i iste naplaćivao te sam tome odlučio stati u kraj pa makar i pod cijenu da prođem kroz sve ovo kroz šta i prolazim. Postupio sam profesionalno i u skladu sa pravilima službe, bez ličnih motiva i bez odstupanja od propisa.