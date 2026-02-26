"Srpska kuća" izazvala velike polemike: Da li se krši arbitražna odluka ili je "samo" sporan naziv

Inicijativni odbor za formiranje Foruma intelektualaca Brčko distrikta BiH oštro je reagirao na zahtjev Vlade RS da joj se da saglasnost za osnivanje Ugostiteljskog servisa Vlade RS u “Srpskoj kući” u Brčkom. Članovi odbora upozorili su da su u zgradu nelegalno smještene entitetske institucije - Fond PIO RS, Poreska uprava RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, te da RS na ovaj način krši konačnu arbitražnu odluku za Brčko, kojom su entiteti trajno prenijeli svoje ovlasti na Vladu Distrikta i da ih na prostoru Distrikta Brčko ne mogu vršiti.
Kršenje Aneksa
- Zgrada je ključ svega. Po konačnoj arbitražnoj odluci za Brčko, javnom imovinom ne može upravljati niti jedan od entiteta, već njome upravlja Distrikt. Ovim činom, RS je postala vlasnikom zgrade i faktički upravlja javnom imovinom, što je direktno kršenje Aneksa konačne odluke za Brčko - kazao je za “Avaz” član Inicijativnog odbora Osman Mulahalilović, koji dodaje da su PIO i PU RS i do sada imali urede u BD, ali vlasnik prostora nije bila RS.
U Brčko distriktu entitet može vršiti funkcije Fonda PIO i Porezne uprave, ali ne i lokalne samouprave.
Grupa intelektualaca uputila je konkretne zahtjeve predstavnicima probosanskih stranaka u vlasti Brčko distrikta ili će ih, kako navode, smatrati saučesnicima u kršenju konačne arbitražne odluke. Izražavaju žaljenje što vlasti u Sarajevu ne poklanjaju ni minimum pažnje dešavanjima u Brčkom, te se pitaju jesu li u pravu oni koji već dugo govore da je i Sarajevo pristalo na stvaranje bošnjačko-muslimanskog entiteta u BiH u kojem neće biti Brčko distrikta BiH.
Gradonačelnik: Razmotrit ćemo
Gradonačelnik BD BiH Siniša Milić kazao je za “Avaz” da od ranije, pod istim uvjetima, u Distriktu djeluju kancelarije Vlade RS i PIO RS, ali i Vlade FBiH i PIO FBiH. Pojašnjava da je Vlada RS ranije imala saglasnost za rad njenih ureda, ali u drugom objektu. Novi zahtjev će biti razmotren, te će se ocijeniti je li postojećim službama potrebna nova saglasnost. Milić očekuje podršku političkih predstavnika Bošnjaka i Srba da entiteti mogu imati otvorene svoje kancelarije i ekspoziture službi od interesa za građane Brčko Distrikta.
- Mislim da se radi o kršenju Arbitražne odluke, pod izgovorom naziva “Srpske kuće”, tako što se jednom entitetu osporava pravo koje FBiH ima. Vjerujem da ćemo doći do kompromisa. Iako se ne slažem s tim, spreman sam da zamolim Vladu RS da zamijene taj naziv, ako je on sporan, ali da u svemu i u drugom entitetu imaju jednak tretman na prostoru Distrikta – dodaje Milić.
Podsjeća da Brčko Distrikt nema svoj Fond PIO.
- Zamislite situaciju u kojoj bi 13.000 korisnika Fonda PIO, a bar trećina su Bošnjaci i Hrvati, svoja prava morali da ostvaruju tako što će ići u Bijeljinu ili neki drugi grad. Isto je i s Fondom PIO FBiH, koji ima svoju ekspozituru u Brčkom. To je urađeno kroz sporazum između entiteta. Čini mi se da neko pokušava da poremeti stabilne političke odnose u Brčko distriktu, ali sam siguran da neće uspjeti i da ćemo naći prostora za kompromis – dodaje Milić.
Čini mi se da neko pokušava da poremeti stabilne političke odnose u Brčko distriktu, ali sam siguran da neće uspjeti i da ćemo naći prostora za kompromis – kaže gradonačelnik Brčkog Siniša Milić za „Dnevni avaz“.