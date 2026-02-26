"Srpska kuća" izazvala velike polemike: Da li se krši arbitražna odluka ili je "samo" sporan naziv

Inicijativni odbor za formiranje Foruma intelektualaca Brčko distrikta BiH oštro je reagirao na zahtjev Vlade RS da joj se da saglasnost za osnivanje Ugostiteljskog servisa Vlade RS u “Srpskoj kući” u Brčkom. Članovi odbora upozorili su da su u zgradu nelegalno smještene entitetske institucije - Fond PIO RS, Poreska uprava RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, te da RS na ovaj način krši konačnu arbitražnu odluku za Brčko, kojom su entiteti trajno prenijeli svoje ovlasti na Vladu Distrikta i da ih na prostoru Distrikta Brčko ne mogu vršiti. Kršenje Aneksa - Zgrada je ključ svega. Po konačnoj arbitražnoj odluci za Brčko, javnom imovinom ne može upravljati niti jedan od entiteta, već njome upravlja Distrikt. Ovim činom, RS je postala vlasnikom zgrade i faktički upravlja javnom imovinom, što je direktno kršenje Aneksa konačne odluke za Brčko - kazao je za “Avaz” član Inicijativnog odbora Osman Mulahalilović, koji dodaje da su PIO i PU RS i do sada imali urede u BD, ali vlasnik prostora nije bila RS.

Mulahalilović: Zgrada je ključ svega . Anadolija Mulahalilović: Zgrada je ključ svega . Anadolija

U Brčko distriktu entitet može vršiti funkcije Fonda PIO i Porezne uprave, ali ne i lokalne samouprave. Grupa intelektualaca uputila je konkretne zahtjeve predstavnicima probosanskih stranaka u vlasti Brčko distrikta ili će ih, kako navode, smatrati saučesnicima u kršenju konačne arbitražne odluke. Izražavaju žaljenje što vlasti u Sarajevu ne poklanjaju ni minimum pažnje dešavanjima u Brčkom, te se pitaju jesu li u pravu oni koji već dugo govore da je i Sarajevo pristalo na stvaranje bošnjačko-muslimanskog entiteta u BiH u kojem neće biti Brčko distrikta BiH. Gradonačelnik: Razmotrit ćemo Gradonačelnik BD BiH Siniša Milić kazao je za “Avaz” da od ranije, pod istim uvjetima, u Distriktu djeluju kancelarije Vlade RS i PIO RS, ali i Vlade FBiH i PIO FBiH. Pojašnjava da je Vlada RS ranije imala saglasnost za rad njenih ureda, ali u drugom objektu. Novi zahtjev će biti razmotren, te će se ocijeniti je li postojećim službama potrebna nova saglasnost. Milić očekuje podršku političkih predstavnika Bošnjaka i Srba da entiteti mogu imati otvorene svoje kancelarije i ekspoziture službi od interesa za građane Brčko Distrikta.

Milić: Spreman zamoliti Vladu RS . Vlada Brčko distrikta Milić: Spreman zamoliti Vladu RS . Vlada Brčko distrikta