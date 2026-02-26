Stranka za BiH TK: Bećirović nije ništa uradio na spašavanju Koksare

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tuzlanskog kantona izrazilo je duboku zabrinutost i razočarenje povodom gašenja industrijskog giganta „Koksara“ iz Lukavca.

Zatavaranjem Koksare se, kako kažu, zatvara jedno od najvažnijih poglavlja privredne historije ovog grada, Tuzlanskog kantona, ali i cijele države.

- Odlazak Koksare u prošlost predstavlja još jednu bolnu potvrdu da su aktuelne politike nesposobne očuvati i razvijati strateške industrijske kapacitete čak i u uslovima mira i stabilnosti. Podsjećamo da je Koksara direktno zapošljavala oko 1.000 radnika, dok je indirektno osiguravala egzistenciju za mnogo veći broj porodica kroz vezane djelatnosti, kooperante i prateći sektor. Gašenje takvog sistema predstavlja težak udarac za Lukavac, ali i za cjelokupnu ekonomiju Federacije Bosne i Hercegovine i države u cjelini - poručili su iz SBiH.

Kantonalno vijeće Stranke za BiH Tizlanskog kantona najoštrije osuđuje “indolentne i neodgovorne politike koje nisu učinile dovoljno da se ovaj privredni subjekt restrukturira, stabilizira i dugoročno spasi”.

- Posebno zabrinjava pasivnost federalnog premijera Nermina Nikšića, kao i ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji dolazi upravo iz Tuzlanskog kantona, a koji, uprkos upozorenjima i pogoršanju stanja u kompaniji, ostali bez konkretnih i pravovremenih rješenja. Pitamo hoće li se Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine sjetiti Koksare i otpuštenih radnika u nekom saopćenju kad već nije radio na pronalaženju potencijalnih stranih investitora koji bi sačuvali proizvodnju i radna mjesta - kazali su.

Odgovornost, kako dalje navode, ne leži samo na aktuelnoj federalnoj vlasti.

- Kontinuitet loših odluka, izostanak strateškog planiranja i politička nebriga na kantonalnom nivou tokom proteklih godina dodatno su doprinijeli urušavanju Koksare. Koksara će, nažalost, ostati simbol industrijskog razvoja koji je izgrađen u prošlom stoljeću, ali i simbol neuspjeha savremenih ‘mirnodopskih’ politika koje nisu imale znanja, volje ni odlučnosti da očuvaju ono što su generacije prije nas stvarale - poruka je SBiH TK.

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu je na kraju pozvalo nadležne institucije da hitno izađu s jasnim planom zbrinjavanja radnika, kao i strategijom reindustrijalizacije Tuzlanskog kantona, kako bi se spriječilo dalje urušavanje privrede i masovni odlazak radno sposobnog stanovništva, a pravosudne institucije da utvrde pojedinačnu odgovornost za aktuelno stanje.