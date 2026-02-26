Ginkel sa zvaničnicima NATO-a: Imate ključnu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u BiH

Otpravnik poslova John Ginkel sastao se u Sarajevu s admiralom Džordžom M. Vikofom, komandantom Komande savezničkih združenih snaga NATO-a u Napulju.
Na sastanku je razgovarano o regionalnoj sigurnosnoj saradnji i partnerstvu BiH s NATO-om.
- Sjedinjene Države podržavaju ključnu ulogu NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu - poručeno je nakon sastanka.
Dodali su da ovaj susret potvrđuje trajno partnerstvo u podršci sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.
Admiral Vikof boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje je naglasio da su stabilnost i sigurnost Zapadnog Balkana od presudnog značaja za mir u Evropi. Istakao je čvrstu opredijeljenost NATO-a da nastavi pružati podršku BiH, posebno kroz reformu i modernizaciju odbrambenog i sigurnosnog sektora.
Komandant NATO Štab Sarajevo brigadni general Valas upoznao je admirala s aktuelnom sigurnosnom situacijom u zemlji, kao i s napretkom u reformama, s posebnim osvrtom na ponovno ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije Oružane snage BiH planirano za oktobar 2026. godine.
U okviru podrške NATO-a misiji EUFOR i domaćim oružanim snagama, Wikoff se sastao s nizom međunarodnih i domaćih zvaničnika, među kojima su bili komandant EUFOR-a generalmajor Maurizio Frondo, predstavnici američke ambasade, Ureda visokog predstavnika, kao i ministar odbrane BiH Zukan Helez i načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Gojko Knežević. Posjetu je zaključio susretom s ambasadorom Vladimirom Vučinićem iz NATO Odjela za politički angažman i podršku u BiH.