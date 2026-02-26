Ginkel sa zvaničnicima NATO-a: Imate ključnu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u BiH

Otpravnik poslova John Ginkel sastao se u Sarajevu s admiralom Džordžom M. Vikofom, komandantom Komande savezničkih združenih snaga NATO-a u Napulju.

Na sastanku je razgovarano o regionalnoj sigurnosnoj saradnji i partnerstvu BiH s NATO-om.

- Sjedinjene Države podržavaju ključnu ulogu NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu - poručeno je nakon sastanka.

Dodali su da ovaj susret potvrđuje trajno partnerstvo u podršci sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.