Bradara i Milas: Hrvatska nastavlja stratešku podršku Hrvatima u BiH

Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara održala je u četvrtak u Sarajevu radni sastanak s državnim sekretarom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonkom Milasom, posvećen nastavku snažne i strateške potpore Republike Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Istaknuto je kako Vlada Republike Hrvatske, predvođena predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, putem Središnjeg državnog ureda i drugih ministarstava godišnje ulaže gotovo 200 miliona eura u Bosnu i Hercegovinu, kroz projekte u području obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalne skrbi, infrastrukture i razvoja lokalnih zajednica, priopćeno je iz Ureda predsjednice FBiH.

Mjesto susreta

Nakon sastanka, Bradara i Milas posjetili su Franjevački provincijalat Bosne Srebrene u Sarajevu, gdje se provodi projekt proširenja Franjevačkog studentskog centra.

Riječ je o prostoru koji je desetljećima mnogo više od zgrade - mjestu susreta, učenja i zajedništva, u kojem djeluju brojne institucije i inicijative, među njima Franjevački studentski dom, Franjevački svjetovni red (FSR), Franjevačka mladež (FRAMA), FMC Svjetlo riječi i HKO Kruh sv. Ante, kao i druge aktivnosti važne za život zajednice.

Predsjednica Bradara istaknula je važnost tog projekta.

- Franjevački studentski centar nije samo objekt, nego prostor u kojem su odrastale generacije, gdje su se stvarala prijateljstva i gradila vjera u znanje i budućnost. Sigurna sam da će važnost njegova proširenja biti prepoznata, jer riječ je o ulaganju u mlade, u obrazovanje i u dugoročnu stabilnost - poručila je Bradara.

Državni sekretar Milas naglasio je kako Republika Hrvatska ostaje trajni oslonac Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

- Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu sami. Republika Hrvatska, zajedno sa svim institucijama Vlade i predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, nastavlja pružati snažnu i konkretnu potporu. Naš cilj je kroz strateške projekte stvarati uvjete za ostanak, razvoj i sigurnu budućnost ljudi u Bosni i Hercegovini - rekao je Milas.

Provincijal fra Zdravko Dadić kazao je kako bez pomoći Republike Hrvatske realizacija ovoga projekta ne bi bila moguća.

Konkretna podrška

- Zahvaljujemo institucijama Republike Hrvatske na kontinuiranoj i konkretnoj potpori. Bez te pomoći završetak ovog projekta ne bi bio moguć. Zahvaljujemo i institucijama u Bosni i Hercegovini te međunarodnim donatorima koji su prepoznali njegov značaj. Predviđeni završetak radova je tijekom ljeta ove godine, kako bismo u novu školsku i akademsku godinu krenuli s novim prostorijama i dodatnim smještajnim kapacitetima za studente - istaknuo je fra Zdravko.

U posjetu predsjednici Federacije BiH Milas je stigao zajedno sa savjetnicom s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini Žanom Ćorić te predstavnicom Ambasade Republike Hrvatske u Sarajevu Ljubicom Kardum Mijatović.

Sudionici su se složili kako će se započeti i planirani projekti nastaviti i dodatno unaprijediti, uz još snažniju koordinaciju i strateško planiranje, s posebnim naglaskom na demografsku stabilnost, razvoj lokalnih zajednica i jačanje institucionalne ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Potvrđeno je kako suradnja Republike Hrvatske i institucija u Bosni i Hercegovini ostaje jedan od ključnih stupova stabilnosti, ravnopravnosti i europske budućnosti Bosne i Hercegovine, navodi se u priopćenju.