Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DONESENA ODLUKA

Neće se provoditi istraga protiv Dodika po prijavi Vukanovića: Govorio mu da je "zlo koje treba uništiti"

Prema Vukanovićevim riječima, takve izjave predstavljale su javni poziv na linč i fizičko nasilje, zbog čega je podnio prijavu za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti

Vukanović i Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

26.2.2026

Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Milorada Dodika po krivičnoj prijavi koju je prošle godine podnio Nebojša Vukanović. Prijava se odnosila na više krivičnih djela, uključujući ugrožavanje sigurnosti, lažno predstavljanje i nepoštivanje sudskih presuda.

Vukanović je u augustu prošle godine prijavio lidera SNSD-a, navodeći da mu je Dodik sa govornice Narodne skupštine Republike Srpske uputio ozbiljne prijetnje. Kako je tada tvrdio, Dodik ga je nazvao „zlom koje treba uništiti“ i poručio da mu treba onemogućiti kretanje ulicom.

Prema Vukanovićevim riječima, takve izjave predstavljale su javni poziv na linč i fizičko nasilje, zbog čega je podnio prijavu za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti.

U prijavi je naveo i da se Dodik, uprkos pravosnažnoj presudi Suda BiH kojom mu je, kako tvrdi, mandat poništen, i dalje predstavlja kao predsjednik Republike Srpske i daje mandat za sastav nove vlade. Zbog toga ga je prijavio i za lažno predstavljanje te nepoštivanje sudskih odluka.

Nakon što je Tužilaštvo donijelo odluku o neprovođenju istrage, Vukanović je oštro reagovao, navodeći da je riječ o „sramnoj i nevjerovatnoj odluci“.

- Uprkos javnim prijetnjama i pozivu na moje fizičko uklanjanje, istraga protiv Dodika je obustavljena. Opet je prošao nekažnjeno i pokazao da je iznad naroda i države - poručio je Vukanović.

Dodao je da smatra kako bi, da je on iznio slične poruke na račun Dodika, bio odmah uhapšen i procesuiran.

Istom odlukom Tužilaštva obuhvaćen je i dugogodišnji aktivista SNSD-a Goran Suvara, kojeg je Vukanović također prijavio.

Kako je naveo, Suvara ga je ranije prijavio tvrdeći da je sam sebi zapalio vozilo u Trebinju, dok je on u tom trenutku bio na sjednici Narodne skupštine RS u Banjoj Luci. Zbog toga ga je prijavio za lažno prijavljivanje krivičnog djela.

- Ovo je pokazatelj da pravosuđe ne štiti samo vrh režima već i sve ostale po dubini - izjavio je Vukanović.

Na kraju je ocijenio da je stanje u pravosuđu ključni problem društva i jedan od glavnih uzroka političke i institucionalne krize u zemlji.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.