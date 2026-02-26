Neće se provoditi istraga protiv Dodika po prijavi Vukanovića: Govorio mu da je "zlo koje treba uništiti"

Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Milorada Dodika po krivičnoj prijavi koju je prošle godine podnio Nebojša Vukanović. Prijava se odnosila na više krivičnih djela, uključujući ugrožavanje sigurnosti, lažno predstavljanje i nepoštivanje sudskih presuda.

Vukanović je u augustu prošle godine prijavio lidera SNSD-a, navodeći da mu je Dodik sa govornice Narodne skupštine Republike Srpske uputio ozbiljne prijetnje. Kako je tada tvrdio, Dodik ga je nazvao „zlom koje treba uništiti“ i poručio da mu treba onemogućiti kretanje ulicom.

Prema Vukanovićevim riječima, takve izjave predstavljale su javni poziv na linč i fizičko nasilje, zbog čega je podnio prijavu za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti.

U prijavi je naveo i da se Dodik, uprkos pravosnažnoj presudi Suda BiH kojom mu je, kako tvrdi, mandat poništen, i dalje predstavlja kao predsjednik Republike Srpske i daje mandat za sastav nove vlade. Zbog toga ga je prijavio i za lažno predstavljanje te nepoštivanje sudskih odluka.

Nakon što je Tužilaštvo donijelo odluku o neprovođenju istrage, Vukanović je oštro reagovao, navodeći da je riječ o „sramnoj i nevjerovatnoj odluci“.