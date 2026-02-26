"Eko dvogled" protiv produženja okolišne dozvole za južnu dionicu Koridora Vc

Stanovnici južne zone Mostara okupljeni oko udruženja “Eko dvogled” podnijeli su formalni zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za neproduženje okolišne dozvole za izgradnju dionice Koridora Vc Mostar Jug – tunel Kvanj.

Kako su saopćili iz te udruge, okolišna dozvola, izdana 17. februara 2021. godine na razdoblje od pet godina, istekla je ovoga mjeseca te građani upozoravaju kako bi njezino produženje predstavljalo ozbiljno kršenje zakona i ignoriranje brojnih dokaza o rizicima za okoliš i lokalnu zajednicu.

Ističu kako bi produženje dozvole značilo “odobravanje projekta zasnovanog na nepotpunim i nepouzdanim podacima, bez potrebnih dodatnih istraživanja i uz značajno pogoršane okolišne uvjete u međuvremenu”.

- Ovo nije samo pravno pitanje, riječ je o zaštiti vode, hrane i prava ljudi ostati na svojoj zemlji. Projekti ovakvih razmjera ne mogu se graditi na netočnim podacima i bez stvarnog sudjelovanja javnosti. Na kratkoj udaljenosti od 9,2 kilometra ova trasa treba se spuštati od tunela Kvanj prema dolini juga Mostara s vijaduktom Brijeg, prelaziti preko rijeka Bunice i Bune dvostrukim mostovima te dalje nastaviti nasipima preko plodne zemlje i završiti podvožnjakom ispod piste zračne luke kako bi se ponovno isto tako strmo penjala prema Podveležju u sljedećoj fazi. Alternativa iz 2016. nudi jednostavnija i dugoročno stabilnija rješenja - poručuju iz udruge.

Naglašavaju kako bi realizacija projekta dovela do trajnog gubitka obradivog zemljišta, degradacije izvora pitke vode i ekonomskog slabljenja lokalne zajednice.

- Zahtjev se temelji na Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, Zakonu o vodama FBiH, Aarhuškoj konvenciji te načelu predostrožnosti Europske unije. Prema važećem zakonodavstvu, dozvola se ne može produžiti ako nisu ispunjeni uvjeti iz dozvole ili ako su se pojavile nove okolnosti, što je, prema podnesku građana, u ovom slučaju nesporno - stoji u priopćenju.

Kako se dodaje, otpor ovoj varijanti trase traje od 2016. godine, kada je promijenjeno da autocesta prolazi kroz naselja Ortiješ, Kosor i Malo Polje bez suglasnosti javnosti i bez stručnih konzultacija. Ističu kako je riječ o dugotrajnoj institucionalnoj i pravnoj borbi uz potporu međunarodnih organizacija i stručne javnosti.

- U međuvremenu se sve više govori i o trajnoj zaštiti rijeka, o čemu su nedavno objavljene nove informacije u medijima o proglašenju ekološki zaštićene zone sliva rijeka Bune i Bunice. Zaštita rijeka i zemlje nije lokalno pitanje, to je pitanje javnog zdravlja, sigurnosti i budućnosti regije. Značajan je također stav udruge kako razvoj lokalne infrastrukture i obrazovnih institucija ne može biti uvjetovan gradnjom autoceste te da podržavaju svaki plan za unaprjeđenje lokalne zajednice i gradnju autoceste u regiji koja nema ekološke i socioekonomske izazove kao ova sadašnja - navodi se u saopćenju udruge “Eko dvogled”.