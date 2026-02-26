Komšić o Danu nezavisnosti BiH: Možemo mirne duše reći da se vrijedilo boriti i žrtvovati za svoju zemlju

Rezultat tog izjašnjavanja bila je odluka o nezavisnosti. U historijskom smislu ta odluka je događaj bez presedana, u vrijednosnom i civilizacijskom smislu ona se naslanja na odluke donesene 50 godina ranije kada je Bosna i Hercegovina ustanovljena kao republika.

Svi znamo kakve su političke i društvene okolnosti prethodile tom činu. Znamo da nije bilo lako raspisati i održati referendum. Ipak, zahvaljujući postojanju jakih republičkih institucija i patriotizmu ljudi koji su ih predvodili, građanima je omogućeno demokratsko izjašnjavanje.

- Poštovani dragi Bosanci i Hercegovci. Ovih dana navršava se 34. godišnjica otkako je naša domovina Bosna i Hercegovina stekla nezavisnost putem demokratske odluke njenih građana. Ta odluka donesena je na referendumu o nezavisnosti.

Međutim, tu odluku moralo se braniti ne samo politički, nego i vojno. U trenutku napada na bosansku nezavisnost nismo imali svoju vojsku, postojao je tek republički MUP koji je odigrao ogromnu ulogu u odbrani države.

Omjer snaga i resursa bio je na strani neprijatelja. S ove vremenske distance možemo reći da je ostvaren izuzetan uspjeh.

Uz veliku požrtvovanost naroda, a prije svega pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a RBiH, domovina je odbranjena. Odbranjena je i odluka da Bosna i Hercegovina bude samostalna republika.

Kada danas pogledamo šta se u svijetu dešava i svjedočimo karnevalu nepravde i nasilja, možemo mirne duše reći da se vrijedilo boriti i žrtvovati za svoju zemlju.

Da se tada nismo borili i žrtvovali, BiH bi bila zbrisana sa svjetske mape. Ovako, mi smo tu, u svojoj zemlji. Ona nije idealna, ali se ne može ugroziti i poništiti kako neki misle da može.

Znamo koliko Bosna i Hercegovina znači svima vama koji živite van nje. Znamo i koliko joj pomažete. Ona će uvijek biti vaša kuća i kutak na planeti u koji se možete skloniti.

Za sve Bosance i Hercegovce, Bosanke i Hercegovke, ona predstavlja oazu slobode. Tako je bilo, tako je sada, a tako će ostati i u budućnosti.

Ostanimo ponosni na svoju domovinu i čuvajmo je. Sretan nam svima 1. mart, Dan nezavisnosti jedine nam naše domovine Bosne i Hercegovine."