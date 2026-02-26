Mijatović u Čeliću: U ovakvim ekonomskim uslovima svako sačuvano radno mjesto znači mnogo

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta i dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Vojin Mijatović prisustvovao je otvaranju novouspostavljene linije za proizvodnju vrata i pločastog namještaja firme Pogon male privrede d.o.o. Čelić te, tom prilikom, istakao važnost poticajnih mjera Vlade FBiH koje, kako je rečeno, jačaju konkurentnost male privrede, omogućavaju širenje poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta.

Federalni ministar naglasio je da je Vlada FBiH povećala budžet za malu privredu sa sedam miliona KM na 28 miliona KM te da s tog stanovišta može reći da su bili korisni maloj privredi.

Ipak, kako je istakao, to i dalje predstavlja mali udio u odnosu na ukupni budžet Federacije BiH, što pokazuje da su se decenijama prvenstveno kreirali socijalni budžeti. Takvi budžeti, dodao je Mijatović, naravno imaju svoje efekte i ne smiju se zaboraviti sve socijalne kategorije, ali je potrebno više pažnje posvetiti i ljudima koji svojim radom stvaraju dodatnu vrijednost.

- Mala privreda su ljudi koji stvaraju dodatnu vrijednost u ovoj državi. Ja ću biti sretan ako neka naredna vlada ili ministar ponovo četiri puta povećaju ovaj budžet, jer fokus rada svih vlada na svim nivoima u BiH zapravo treba biti mala privreda. Ona čini srž i jedinu realnu dodatnu vrijednost za cjelokupno društvo u BiH - istakao je.

Ministar je naveo da su u Tuzlanskom kantonu kroz grantove za tri godine izdvojili oko 12 miliona KM za malu privredu i poslovne zone, u svim općinama.

- Ostvaren je značajan napredak, ali još mnogo toga treba uraditi. Svako novo ili sačuvano radno mjesto u Federaciji BiH u ovakvim geostrateškim i ekonomskim uslovima znači mnogo - istakao je Mijatović.