Mijatović u Čeliću: U ovakvim ekonomskim uslovima svako sačuvano radno mjesto znači mnogo

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta i dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Vojin Mijatović prisustvovao je otvaranju novouspostavljene linije za proizvodnju vrata i pločastog namještaja firme Pogon male privrede d.o.o. Čelić te, tom prilikom, istakao važnost poticajnih mjera Vlade FBiH koje, kako je rečeno, jačaju konkurentnost male privrede, omogućavaju širenje poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta.
Federalni ministar naglasio je da je Vlada FBiH povećala budžet za malu privredu sa sedam miliona KM na 28 miliona KM te da s tog stanovišta može reći da su bili korisni maloj privredi.
Ipak, kako je istakao, to i dalje predstavlja mali udio u odnosu na ukupni budžet Federacije BiH, što pokazuje da su se decenijama prvenstveno kreirali socijalni budžeti. Takvi budžeti, dodao je Mijatović, naravno imaju svoje efekte i ne smiju se zaboraviti sve socijalne kategorije, ali je potrebno više pažnje posvetiti i ljudima koji svojim radom stvaraju dodatnu vrijednost.
- Mala privreda su ljudi koji stvaraju dodatnu vrijednost u ovoj državi. Ja ću biti sretan ako neka naredna vlada ili ministar ponovo četiri puta povećaju ovaj budžet, jer fokus rada svih vlada na svim nivoima u BiH zapravo treba biti mala privreda. Ona čini srž i jedinu realnu dodatnu vrijednost za cjelokupno društvo u BiH - istakao je.
Ministar je naveo da su u Tuzlanskom kantonu kroz grantove za tri godine izdvojili oko 12 miliona KM za malu privredu i poslovne zone, u svim općinama.
- Ostvaren je značajan napredak, ali još mnogo toga treba uraditi. Svako novo ili sačuvano radno mjesto u Federaciji BiH u ovakvim geostrateškim i ekonomskim uslovima znači mnogo - istakao je Mijatović.
Na kraju je pohvalio privrednike koji hrabro razvijaju svoje firme, dodajući da je uloga Vlade FBiH da bude njihov servis, ali i servis svih građana BiH.
Jasmin Čeliković, projekt menadžer Pogona male privrede d.o.o. Čelić, istakao je da je ova firma, koristeći poticajne mjere Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te uz vlastito učešće, kupila nove CNC mašine koje će služiti za proizvodnju i obradu pločastog namještaja i sobnih vrata.
- Ovo je veliki dan za nas. Mi smo relativno mali privredni subjekt koji je počeo sa radom 2019. godine nakon što ga je preuzela grupacija Papilon d.o.o. Nabavka ovih radnih mašina značit će efikasniji, brži i u konačnici bolji kvalitet finalnog proizvoda, čime ćemo postići veću konkurentnost na tržištu - naglasio je.
Čeliković je naveo da je kompanija prije prijave na javni poziv zapošljavala 10 radnika, a da su nakon nabavke novih radnih mašina uposlili još četiri radnika.
Kako je rekao, osim Pogona male privrede Čelić, na tom području posluje još nekoliko značajnih privrednih subjekata.
- Stoga je svaki vid podrške koji dolazi značajan, pogotovo vid podrške koji utiče na proces proizvodnje. Mi ovim mašinama izlazimo na tržište, postajemo konkurentni i u konačnici upošljavamo nove ljude. Uposlenici postaju zadovoljni, njihov rad na mašinama postaje sigurniji jer te mašine imaju poseban sigurnosni aspekt za uposlenike. Tako da je ovo značajna podrška za naš privredni subjekt - naglasio je Čeliković.
Naveo je da ukupna vrijednost projekta iznosi oko 180.000 KM te da je izvršena nabavka tri radne mašine, od čega je učešće Federalnog ministarstva oko 40 posto, a učešće njihove firme oko 60 posto.
Pojasnio je da će se efikasnost proizvodnje povećati na način što će umjesto dosadašnjih mjesečno proizvedenih 300 vrata, sada uz nove mašine moći proizvesti 400 - 450.
Načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović istaknuo je na početku svog obraćanja zahvalnost Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, kao i Vladi FBiH, na inicijativi i realizaciji projekta koji pruža podršku privrednim društvima u FBiH.
- Ova poticajna sredstva puno znače našim privrednicima, jer im omogućavaju da šire svoje obrte, razvijaju poslovanje i otvaraju nova radna mjesta - rekao je Hrustanović.
Naglasio je da ovakvi i slični projekti značajno doprinose razvoju općine Čelić, što potvrđuje i podatak da je fiskalni promet u prošloj godini u toj općini povećan za oko 12 do 13 posto.
- Ovo pokazuje da ovakvi projekti donose konkretne rezultate - dodao je načelnik, uz nadu da će u narednom periodu biti još više inicijativa i projekata Vlade Federacije BiH i Vlade Tuzlanskog kantona.