Kordić odgovorio udruženju "Mostarski krug": Naziv "hrvatski" je legitiman

Nakon što je Građanska inicijativa „Mostarski krug“ od Ureda visokog predstavnika (OHR) zatražila ukidanje prefiksa „hrvatski“ u imenima javnih ustanova u Mostaru, oglasio se gradonačelnik Mario Kordić.

Kordić je u Facebook objavi napisao kako su pokušaji brisanja nacionalnih identiteta iz javnog prostora u prošlosti nanijeli veliku štetu te da je temelj suživota upravo u međusobnom priznanju i poštovanju identiteta, a ne u njihovom negiranju.

- Sretan sam što mogu reći da sam, kao gradonačelnik, još od početka mandata bio pokretač nastanka prvo manifestacije Advent, umjesto dotadašnjeg hibridnog koncepta nazvanog 'Winter Village', a odmah potom i manifestacije Ramazan u Mostaru. Upravo taj postupak pokazuje kakvu politiku vodim – da svi, bez obzira što slave i komu se mole, svoje slavlje nazivaju pravim imenom i da ono bude poštovano onako kako pripada onima koji ga obilježavaju - poručio je Kordić.

Po njegovim riječima, Dejtonski sporazum, kao temelj države u kojoj živimo, jasno definira konstitutivnost naroda, a naziv „hrvatski“ u tom kontekstu ima svoje puno legitimno mjesto.

- Ne tražimo ni od koga da briše svoje prefikse – baš naprotiv, potičemo da ih svatko slobodno ističe. Jer istina je da živimo zajedno kao konstitutivni i ravnopravni narodi. To je poruka svima, pa tako i krugovima koji danas pokušavaju nametnuti drugačiju viziju - dodao je mostarski gradonačelnik.