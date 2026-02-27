U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kabiri iskoristio diletantizam Trojke

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Kabiri iskoristio diletantizam Trojke.
Količine gasa koje želi Abraham Grupa garantuju povrat investicije za Južnu interkonekciju. Dok Konaković i stranke Trojke to shvate, izgubit ćemo i ono što smo imali, kaže Almir Bečarević.
Donosimo priču iz vareških sela Daštansko i Pržići, gdje je utvrđeno prisustvo olova u krvi. Možete je pročitati na devetoj strani printanog izdanja "Dnevnog avaza".
Uoči Dana nezavisnosti BiH čitajte intervju s direktorom Opće bolnice dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, koji se prisjetio kako je bilo raditi kao ljekar u ratnim uslovima.
Čitajte i o uslovima koje je SAD postavila Iranu.
Nutricionisti daju savjete: Kako se hraniti tokom ramazana.
Na drugoj strani možete pročitati kako bi se zbog dva SNSD-ova ministra mogao ugasiti BHRT.
Na sportskim stranama čitajte o nastavku kvalifikacija za košarkaške Zmajeve. U grotlo Mejdana dolazi Švicarska.
Bavimo se i o tome kako raste potražnja za oružjem, dok u Hadžićima nema plaća.
Solidarnost na djelu: Topli obroci i edukativne aktivnosti olakšavaju djeci svakodnevnicu.
Čitajte o upozorenju Vladi FBiH iz Goražda: Spriječite posljedice izgradnje hidroelektrane.
U rubrici "Sarajevski kanton" analiziramo: Da li Trojka priprema prevaru građana?
Čitajte i kako je potvrđena optužnica protiv "braće Dalton", iz sefa ukrali 110.000 KM.
U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Između ostalog, čitajte intervju s Markom Grabežom.
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