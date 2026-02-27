U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kabiri iskoristio diletantizam Trojke

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Kabiri iskoristio diletantizam Trojke.

Količine gasa koje želi Abraham Grupa garantuju povrat investicije za Južnu interkonekciju. Dok Konaković i stranke Trojke to shvate, izgubit ćemo i ono što smo imali, kaže Almir Bečarević.

Donosimo priču iz vareških sela Daštansko i Pržići, gdje je utvrđeno prisustvo olova u krvi. Možete je pročitati na devetoj strani printanog izdanja "Dnevnog avaza".

Uoči Dana nezavisnosti BiH čitajte intervju s direktorom Opće bolnice dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, koji se prisjetio kako je bilo raditi kao ljekar u ratnim uslovima.

Čitajte i o uslovima koje je SAD postavila Iranu.

Nutricionisti daju savjete: Kako se hraniti tokom ramazana.

Na drugoj strani možete pročitati kako bi se zbog dva SNSD-ova ministra mogao ugasiti BHRT.

Na sportskim stranama čitajte o nastavku kvalifikacija za košarkaške Zmajeve. U grotlo Mejdana dolazi Švicarska.

Bavimo se i o tome kako raste potražnja za oružjem, dok u Hadžićima nema plaća.

Solidarnost na djelu: Topli obroci i edukativne aktivnosti olakšavaju djeci svakodnevnicu.

Čitajte o upozorenju Vladi FBiH iz Goražda: Spriječite posljedice izgradnje hidroelektrane.

U rubrici "Sarajevski kanton" analiziramo: Da li Trojka priprema prevaru građana?

Čitajte i kako je potvrđena optužnica protiv "braće Dalton", iz sefa ukrali 110.000 KM.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Između ostalog, čitajte intervju s Markom Grabežom.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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